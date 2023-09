Apple przedłuża umowę z Qualcomm na używanie chipów modemów 5G do 2026 roku

Apple ogłosił, że przedłuży umowę z firmą Qualcomm na korzystanie z systemów modemu-RF Snapdragon 5G w przypadku wprowadzanych na rynek smartfonów co najmniej do 2026 r. Oznacza to, że Apple będzie nadal korzystać z komponentów Qualcomm w swoich iPhone'ach przez następne trzy lata. Decyzja ta opóźnia plany Apple dotyczące opracowania własnych chipów modemowych 5G, które miały zostać wprowadzone na rynek w 2024 roku.

Eksperci są podzieleni co do przyczyn opóźnienia Apple w opracowaniu własnych chipsetów. Niektórzy spekulują, że dla Apple stworzenie własnego krzemu do modemu komórkowego okazało się większym wyzwaniem, niż przewidywano, podczas gdy inni sugerują, że problemy w łańcuchu dostaw powodują trudności. Alejandro Cadenas, Associate Vice President w IDC, zauważył, że priorytetem Apple jest opracowanie własnych chipsetów i zakończenie umowy z Qualcomm, jednak firma potrzebuje więcej czasu, aby zapewnić jakość swojej alternatywy.

Choć wysiłki Apple mające na celu opracowanie własnych chipsetów 5G mogą zająć więcej czasu, niż oczekiwano, analitycy branżowi uważają, że firma nadal angażuje się w to wyzwanie i przeznacza na to znaczne zasoby. Przedłużenie umowy Apple z Qualcomm zapewnia obu firmom pewność krótko- i średnioterminową.

Spekuluje się, że odnowiona umowa Apple z Qualcomm może mieć związek z wysiłkami firmy na rzecz wzmocnienia swoich łańcuchów dostaw, szczególnie ze względu na zwiększone wyzwania w Chinach. Apple może dążyć do dywersyfikacji źródeł swoich komponentów i zmniejszenia zależności od jednego dostawcy.

Bez względu na przyczyny opóźnienia to rozszerzenie jest postrzegane jako zwycięstwo Qualcomm, ponieważ Apple w dalszym ciągu polega na swoich komponentach. Szczegóły umowy nie zostały podane do wiadomości publicznej, ale przypuszcza się, że będzie ona zgodna z umową zawartą pomiędzy obiema firmami w 2019 roku po sporach prawnych. W ramach tej ugody Apple wycofał swoje roszczenia prawne wobec Qualcomm i zgodził się na używanie jego chipów w iPhone'ach, co ostatecznie doprowadziło do przejęcia przez Apple działu modemów do smartfonów firmy Intel.

Pomimo opóźnienia oczekuje się, że Apple w końcu wypuści własne chipy modemu 5G, ale ramy czasowe pozostają niepewne.

