Qualcomm podpisuje nową umowę na dostawy chipów 5G dla Apple do 2026 roku

Qualcomm osiągnął nowe porozumienie z Apple na dostawę chipów 5G do iPhone'ów co najmniej do 2026 roku. Jako wiodący projektant chipów modemowych, które umożliwiają telefonom łączenie się z mobilnymi sieciami danych, Qualcomm podpisał już wcześniej umowę na dostawy z Apple w 2019 roku, w następstwie uchwały będącego następstwem długotrwałego sporu prawnego pomiędzy obiema spółkami.

Obecna umowa na dostawę chipów pomiędzy Qualcomm a Apple wygasa w tym roku, co oznacza, że ​​nadchodzące iPhone'y, które Apple ma ogłosić, będą ostatnimi, które zostaną wypuszczone na rynek w ramach tej umowy. Nowa umowa gwarantuje jednak, że Qualcomm będzie co roku dostarczać chipy do telefonów Apple aż do 2026 roku.

Niestety Qualcomm nie ujawnił szczegółowych warunków i wartości umowy. Producent chipów wspomniał jedynie, że warunki są „podobne” do poprzedniej umowy na dostawy. Ponadto umowa licencyjna na patenty podpisana pomiędzy Qualcomm i Apple w 2019 r. będzie obowiązywać do 2025 r., z możliwością przedłużenia o dwa lata.

Chociaż Apple aktywnie pracuje nad rozwojem własnej technologii modemowej i w 1 roku nabył moduł modemu Intela za 2019 miliard dolarów, nie jest jasne, jak szybko Apple planuje przejść na korzystanie z własnych chipów. Qualcomm prognozuje, że do 2026 r. tylko jedna piąta iPhone'ów Apple będzie korzystać z chipów firmy Apple. Prognoza ta może jednak okazać się konserwatywna, ponieważ poprzednie prognozy Qualcomm dotyczące współpracy z Apple w 2021 r. zostały przekroczone, a wszystkie modele iPhone'a 14 zostały wydane w zeszłym roku z modemami Qualcomm.

Ta nowa umowa pomiędzy Qualcomm i Apple ma kluczowe znaczenie dla strategii Apple dotyczącej łańcucha dostaw, szczególnie w świetle wyzwań stojących przed firmą w Chinach. Wzmocnienie łańcuchów dostaw poza Chinami stało się dla Apple priorytetem i wygląda na to, że firma opóźnia lub ogranicza plany niezależnej produkcji własnych chipów w różnych obszarach.

Źródła: Qualcomm, Hargreaves Lansdown