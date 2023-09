Qualcomm będzie nadal dostarczać modemy 5G do smartfonów Apple do 2026 r

By

Ogłoszenie, że Qualcomm będzie w dalszym ciągu dostarczać modemy 5G do smartfonów Apple do 2026 r., wzbudziło duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i analityków. Rozwój ten odbiega od wcześniejszych oczekiwań, ponieważ zarówno analitycy z Wall Street, jak i urzędnicy Qualcomm przewidywali, że Apple zacznie produkować i wykorzystywać własny modem 5G począwszy od 2024 r.

Wiadomość o rozszerzonej współpracy Qualcomm z Apple pojawia się tuż przed długo oczekiwaną prezentacją produktu Apple, zaplanowaną na wtorek. Oczekuje się, że nadchodzące urządzenia Apple będą wyposażone w modemy Qualcomm, co jeszcze bardziej wzmocni relacje między dwoma gigantami technologicznymi.

Po ogłoszeniu tej informacji akcje Qualcommu odnotowały w poniedziałek znaczny wzrost o 3.9%, co odzwierciedla pozytywne nastroje wśród inwestorów. Oznacza to wotum zaufania dla zdolności Qualcomm do utrzymania pozycji wiodącego dostawcy modemów 5G.

Ciągłe partnerstwo pomiędzy Qualcomm i Apple potwierdza status Qualcomm jako kluczowego gracza na rynku modemów 5G. Ten strategiczny sojusz gwarantuje, że Apple będzie w stanie dostarczać wysokiej jakości smartfony, które będą w stanie wykorzystać pełny potencjał technologii 5G. W obliczu ciągłego postępu w technologii 5G oraz rosnącego zapotrzebowania na szybszą i bardziej niezawodną łączność posiadanie niezawodnego i wydajnego dostawcy modemów ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu Apple.

Podsumowując, ogłoszenie Qualcomm ujawniające jego dalszą rolę dostawcy modemów 5G dla Apple do 2026 r. wywołało pozytywne reakcje inwestorów i analityków. To osiągnięcie pozycjonuje Qualcomm jako kluczowego gracza na rynku 5G i podkreśla znaczenie niezawodnej łączności w nadchodzących smartfonach Apple.

Definicje:

– Modem 5G: urządzenie lub chipset umożliwiający urządzeniom łączenie się z sieciami 5G i uzyskiwanie dostępu do szybkich danych i małych opóźnień oferowanych przez technologię 5G.

– Qualcomm: firma technologiczna specjalizująca się w opracowywaniu i dostarczaniu półprzewodników oraz oprogramowania do telekomunikacji bezprzewodowej.

Źródło: Market Movers