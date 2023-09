Narodowa Kolekcja Fotografii Lotniczej współpracuje z Monmouth Scientific w celu ochrony cennych danych

By

Narodowa Kolekcja Fotografii Lotniczej (NCAP) to renomowane repozytorium historycznych zdjęć lotniczych, obejmujące miliony zdjęć przedstawiających ważne wydarzenia i lokalizacje na całym świecie. Podstawowym celem NCAP jest gromadzenie i zabezpieczanie tych cennych zapisów zarówno w formacie cyfrowym, jak i fizycznym, zapewniając ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Aby stawić czoła wyzwaniom związanym z obsługą i konserwacją, Alan Potts, menedżer ds. obrazowania cyfrowego, zwrócił się do Monmouth Scientific z prośbą o rozwiązanie zapewniające czyste środowisko dla bezpiecznego zarządzania zbiorami przez zespół NCAP. Po przeprowadzce do nowego obiektu w Edynburgu zespół NCAP zyskał przestrzeń niezbędną do sprostania tym wyzwaniom.

Firma Monmouth Scientific uznała dygestorium z recyrkulacją za optymalne rozwiązanie spełniające wymagania zespołu. To miejsce pracy zapewnia technikom bezpieczne i wydajne środowisko do wykonywania takich zadań, jak usuwanie pleśni z odbitek fotograficznych i przygotowywanie klisz. Szafki skutecznie kierują przepływ powietrza, wychwytując opary i zamykając je w kontrolowanym obszarze roboczym. Czyste powietrze jest następnie wydalane z powrotem do laboratorium dzięki zastosowaniu filtrów z węglem aktywnym.

Zastosowanie dygestoriów z recyrkulacją nie tylko zapewnia zdrowsze miejsce pracy pracownikom, ale także zapewnia oszczędności i przyczynia się do powstania bardziej ekologicznego i zrównoważonego środowiska laboratoryjnego. Dzięki wdrożeniu tej nowej technologii i udoskonaleniom przepływu pracy NCAP jest teraz w stanie nadać priorytet krytycznym kwestiom związanym z ochroną przyrody.

Alan Potts, menedżer ds. obrazowania cyfrowego, wyraził zadowolenie ze współpracy z Monmouth Scientific, stwierdzając, że ich wskazówki i wiedza były nieocenione przy identyfikowaniu ryzyka i wyborze odpowiedniego sprzętu do danego zadania. Partnerstwo zaowocowało opracowaniem dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań, które pasują do unikalnego zastosowania NCAP, umożliwiając zachowanie tego wyjątkowego zapisu wydarzeń na świecie widzianych z góry.

Monmouth Scientific jest liderem rozwiązań w zakresie czystego powietrza, specjalizującym się w technologii recyrkulacji przyjaznej dla środowiska. Ich rozwiązania, w tym dygestoria, systemy przepływu laminarnego, szafy bezpieczeństwa biologicznego, zbiorniki na proszek i pomieszczenia czyste klasy ISO, traktują priorytetowo bezpieczeństwo personelu przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Obsługują różnorodne branże, takie jak laboratoria, instytucje badawcze, firmy farmaceutyczne, producenci elektroniki i firmy z branży lotniczej.

Ogólnie rzecz biorąc, partnerstwo pomiędzy Krajową Kolekcją Fotografii Lotniczej a Monmouth Scientific pokazuje znaczenie innowacyjnych technologii i praktyk w zapewnianiu zachowania i dostępności cennych zapisów dla przyszłych pokoleń.

Źródła:

– Narodowa Kolekcja Fotografii Lotniczej (NCAP)

– Monmouth Scientific Limited