Godziny wydania DLC Teal Mask dla Pokemon Scarlet i Violet

Trenerzy na całym świecie z niecierpliwością czekają na wydanie pierwszego DLC Pokemon Scarlet and Violet, The Teal Mask. Premiera planowana jest na środę, 13 września. Gracze są ciekawi konkretnych terminów premiery w swoim regionie.

Według potwierdzonych informacji DLC The Teal Mask ukaże się w następujących terminach:

– 5:30 czasu indyjskiego (13 września)

Godziny te mogą ulec zmianie, ale oczekuje się, że gra zostanie uruchomiona w podanym terminie. Gracze powinni na bieżąco śledzić wszelkie ogłoszenia dotyczące zmian w czasie premiery.

Teal Mask jest częścią DLC The Hidden Treasure of Area Zero dla Pokemon Scarlet i Violet. DLC zabiera graczy na szkolną wycieczkę do Kitakami, tętniącej życiem wioski pełnej świątecznych atrakcji i ulicznych sprzedawców. Firma Pokemon Company drażniła się już z nowymi kieszonkowymi potworami, przedmiotami legendarnymi i postaciami, które zostaną wprowadzone w Teal Mask.

Wycieki ujawniły także dodatkowe informacje o nowych umiejętnościach, wpisach w Pokedexie i kieszonkowych potworach, takich jak Bloodmoon Ursaluna. Druga część DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, zatytułowana The Indigo Disk, ma zostać wydana na czwarty kwartał/zimę 4 roku.

Gracze, którzy chcą doświadczyć DLC The Teal Mask, będą musieli posiadać Pokemon Scarlet lub Pokemon Violet. Posiadacze obu gier będą musieli zakupić osobne egzemplarze The Teal Mask.

Pomimo początkowych problemów technicznych, które wpłynęły na immersję i wrażenia gracza, Pokemon Scarlet i Violet miały niezwykle udaną premierę, stając się największą grą Nintendo wszechczasów z 10 milionami egzemplarzy sprzedanych w ciągu pierwszych trzech dni.

