OnePlus uruchamia program otwartej bety Androida 14 dla OnePlus 11

Firma OnePlus wprowadziła niedawno swój pierwszy program Open Beta dla Androida 14, umożliwiając właścicielom OnePlus 11 przetestowanie aktualizacji przed jej oficjalnym wydaniem. OxygenOS 14 Open Beta 1, oparty na systemie Android 14, jest już dostępny do pobrania ze strony internetowej OnePlus.

Program Open Beta zapewnia użytkownikom możliwość poznania nowych funkcji i ulepszeń OxygenOS 14. Ponieważ jednak jest to pierwsza wersja Open Beta, niektóre funkcje mogą nie być dostępne od razu. OnePlus zapewnia, że ​​w kolejnych wersjach aktualizacji pojawi się więcej funkcji.

Obecnie Open Beta 1 jest ograniczona do OnePlus 11 i jest dostępna w wybranych regionach, takich jak Ameryka Północna i Indie (z ograniczoną liczbą testerów). Niestety, użytkownicy w Europie nie będą mieli dostępu do aktualizacji Open Beta. Aby zainstalować aktualizację, użytkownicy mogą pobrać niezbędne pliki ze strony internetowej OnePlus i skorzystać z wbudowanego narzędzia aktualizacji ręcznej w OxygenOS. Należy pamiętać, że powrót do Androida 13 wymaga przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwotnie OnePlus ogłosił, że OxygenOS 14 przyniesie ulepszenia wydajności poprzez „Trinity Engine”, a jego premiera była zaplanowana na 25 września. Jednak nieoczekiwane opóźnienie Google w wydaniu Androida 14 dla telefonów Pixel wskazuje, że OnePlus również może przegapić zamierzoną datę premiery. OnePlus nie zajął się jeszcze tym potencjalnym opóźnieniem.

– Program Open Beta: faza testowania oprogramowania, podczas której użytkownicy mogą wypróbować przedpremierową wersję aktualizacji i przekazać opinię przed oficjalną premierą.

