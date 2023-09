Odkrywanie walki w stanie nieważkości w Starfield: przedsięwzięcie warte zachodu

By

Starfield, długo oczekiwana gra RPG z otwartym światem stworzona przez Bethesdę, robi furorę w społeczności graczy dzięki wciągającej rozgrywce i rozległemu wszechświatowi do odkrycia. Spośród licznych zadań dostępnych w grze, jedno szczególnie wyróżnia się jako ekscytujące doświadczenie: „Pewny zakład”.

Ta poboczna misja, osadzona w systemie Alpha Centauri, rozpoczyna się w małym przemysłowym mieście Gagarin Landing. Gracze spotykają Lizzy, barmankę, która pragnie przyciągnąć uwagę dyrektorów korporacji cennym i drogim trunkiem. Aby spełnić jej prośbę, gracze muszą wyruszyć na misję mającą na celu zlokalizowanie zagubionego alkoholu na opuszczonym statku towarowym.

Tym, co wyróżnia tę misję, jest nieoczekiwany zwrot akcji w walce przy zerowej grawitacji, jaki napotkano na statku. Gdy gracze eksplorują opuszczony statek, sztuczna grawitacja działa nieprawidłowo, powodując, że wszystko, łącznie z graczem, przedmiotami i kosmicznymi piratami, unosi się w stanie nieważkości zerowej co 30 sekund. To dynamiczne przesuwanie grawitacji oferuje wyjątkowe i ekscytujące wrażenia bojowe.

Wykorzystując zmiany grawitacji na swoją korzyść, gracze mogą szybko manewrować na wyższe lokalizacje lub namierzać wrogów, którzy zostaną wyrzuceni z osłony i unoszą się na świeżym powietrzu. Walka staje się jeszcze bardziej wciągająca, gdy gracze mogą używać broni takiej jak strzelby, co skutkuje zabawnymi momentami, gdy są oni popychani tyłem do ścian.

Poza walką, zmiany grawitacji służą również jako podstawa dla lekkich łamigłówek, dodając kolejną warstwę przyjemności do wyprawy. Gracze muszą poruszać się po statku, manewrując wśród unoszących się na wodzie gruzów, utrzymując pęd i rozwiązując zagadki, aby osiągnąć postęp.

Zadanie „Pewny zakład” prezentuje imponujący silnik fizyczny w Starfield. Pomimo krytyki związanej z zablokowaną liczbą klatek na sekundę na poziomie 30 klatek na sekundę na konsolach, zadanie pokazuje ogromny potencjał gry i bardzo szczegółowy świat. Możliwość dokładnego śledzenia i utrzymywania pozycji, kolizji i pędu każdego obiektu, broni i postaci podczas każdej zmiany grawitacji jest świadectwem technicznych możliwości gry.

Warto jednak zauważyć, że wiele innych zadań w Starfield nie wykorzystuje w pełni tych systemów fizyki i symulacji. Chociaż to zadanie stanowi niezwykły przykład tego, co może osiągnąć gra, gracze mogą chcieć więcej zadań wykorzystujących tę nowatorską mechanikę.

Ogólnie rzecz biorąc, misja „Pewny zakład” oferuje ekscytujące i niezapomniane wrażenia w uniwersum Starfield. Dzięki walce w stanie nieważkości i wciągającej rozgrywce pokazuje zaangażowanie Bethesdy w dostarczanie wciągających zadań, które wykraczają poza tradycyjne misje w stylu pobierania. To wyprawa, którą warto podjąć dla każdego gracza Starfield, szukającego przygody napędzanej adrenaliną.

Źródła:

– Starfield: najnowsza gra RPG z otwartym światem od Bethesda Game Studios

– Misja „Pewny zakład” w Starfield