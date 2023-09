Znajdź powiązania w grze logicznej „New York Timesa”.

By

Connections to gra logiczna stworzona przez New York Times. Celem gry jest podzielenie zestawu 16 słów na cztery tajne grupy poprzez znalezienie powiązań między nimi. Gra resetuje się codziennie i oferuje różne poziomy trudności. Gracze mogą śledzić swoje zwycięskie passy i porównywać wyniki z przyjaciółmi.

Connections to gra logiczna stworzona przez New York Times. Gra przedstawia graczom siatkę 16 słów i prosi ich o uporządkowanie słów w cztery zestawy po cztery w oparciu o połączenia między nimi. Powiązania te mogą dotyczyć różnych tematów, takich jak tytuły franczyz gier wideo, kontynuacje serii książek, odcienie czerwieni lub nazwy sieci restauracji.

Chociaż niektóre słowa mogą wydawać się pasować do wielu tematów, w każdym zestawie jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Aby pomóc graczom zidentyfikować powiązania, gra umożliwia przetasowanie i zmianę układu słów na siatce.

Każdy zestaw słów jest oznaczony kolorem, przy czym grupa żółta jest najłatwiejsza do zidentyfikowania, a grupa fioletowa jest najtrudniejsza. Gdy gracze uznają, że zidentyfikowali zestaw, mogą przesłać swoją odpowiedź. Jeśli jest poprawny, cztery słowa zostaną usunięte z siatki i ujawniony zostanie motyw łączący je. Błędne odgadnięcie będzie liczone jako błąd, a gracze mają limit czterech błędów przed zakończeniem gry.

Jeśli gracze mają problemy z rozwiązaniem zagadki, gra dostarcza podpowiedzi i ujawnia część odpowiedzi. Dzisiejsze tematy obejmują dekoracje na Halloween, programy telewizyjne, symbole automatów do gry i liczby w tytułach książek. Na przykład jedną z dekoracji na Halloween jest nietoperz, a jednym z programów telewizyjnych jest 24.

Połączenia zostały zaprojektowane tak, aby stanowić wyzwanie, a siatki zmieniają się każdego dnia, oferując graczom nowe łamigłówki do rozwiązania. Jeśli więc nie udało Ci się rozwiązać dzisiejszej zagadki, pamiętaj, aby wrócić jutro i poznać nowe wyzwanie.

