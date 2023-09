Obniżka ceny Nokii X30 5G w Indiach: oto, co musisz wiedzieć

By

Nokia ogłosiła niedawno znaczną obniżkę cen swojego smartfona Nokia X30 5G w Indiach. Firma obniżyła cenę telefonu o 12,000 tys. 30 tys., dzięki czemu będzie bardziej dostępny dla konsumentów. Nokia X5 XNUMXG ma imponującą specyfikację i funkcje, dzięki czemu jest pożądaną opcją dla użytkowników smartfonów.

Nokia X30 5G ma 6.43-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Zasilany jest ośmiordzeniowym chipsetem Snapdragon 695 5G, zapewniającym użytkownikom szybką i wydajną wydajność. Telefon jest wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, co zapewnia wystarczającą ilość miejsca na wszystkie Twoje pliki i aplikacje.

Jeśli chodzi o możliwości aparatu, Nokia X30 5G może pochwalić się podwójnym aparatem tylnym z 50-megapikselowym czujnikiem głównym PureView i 13-megapikselowym ultraszerokokątnym czujnikiem dodatkowym. Do robienia selfie i rozmów wideo telefon jest wyposażony w 16-megapikselową kamerę przednią.

Opcje łączności w telefonie Nokia X30 5G obejmują 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS i port USB typu C. Telefon jest również wyposażony w czujnik odcisków palców w wyświetlaczu, co zwiększa bezpieczeństwo. Dodatkowo posiada stopień ochrony IP67 w zakresie odporności na kurz i wodę, co zapewnia trwałość w różnych środowiskach.

Nokia X30 5G jest wyposażona w akumulator o pojemności 4,200 mAh obsługujący szybkie ładowanie o mocy 33 W. Oznacza to, że możesz szybko naładować swoje urządzenie i pozostać w kontakcie przez cały dzień, nie martwiąc się o żywotność baterii.

Dzięki eleganckiemu wyglądowi, imponującym specyfikacjom i przystępnej cenie Nokia X30 5G oferuje doskonały stosunek jakości do ceny. Jest dostępny w wersjach kolorystycznych Cloudy Blue i Ice White.

Źródła:

– Cena Nokii X30 5G w Indiach obniżona o rupii rupii. 12,000 XNUMX, teraz dostępne ze zniżką [nazwa źródła]

- [Nazwa źródła]