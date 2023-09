HMD Global ogłasza wprowadzenie na rynek nowej linii urządzeń mobilnych

Fińska firma HMD Global, znana z produkcji smartfonów marki Nokia, ujawniła swoje plany wprowadzenia nowej linii urządzeń mobilnych pod własną marką. Dyrektor generalny HMD Global, Jean-Francois Baril, ogłosił to na Linkedin, stwierdzając, że nowa marka HMD będzie współistnieć z telefonami Nokia i współpracować z nieujawnionymi partnerami.

Baril wyraził podekscytowanie dotychczasową podróżą firmy do „HMD – domu telefonów Nokia” i podkreślił kolejny krok w niezależnym wejściu na rynek. Podkreślił skupienie się na potrzebach konsumentów i tworzeniu nowego świata dla telekomunikacji.

Choć szczegółowe informacje na temat nowych produktów HMD i data ich premiery nie są jeszcze znane, produkcją prawdopodobnie zajmie się tajwański gigant technologiczny Foxconn, który obecnie produkuje urządzenia marki Nokia.

Oczekuje się, że urządzenia marki HMD będą w dalszym ciągu trafiać do kategorii budżetowej i średniej, co będzie zgodne z zaangażowaniem firmy w projektowanie z myślą o zrównoważonej i niedrogiej przyszłości. Ponieważ byli dyrektorzy Nokii przewodzili HMD Global, stanowi to dla firmy okazję do wykorzystania dziedzictwa marki pod nową nazwą.

Oczekujemy dalszych informacji na temat nowych produktów HMD, a aktualizacje będą udostępniane, gdy będą dostępne.

Źródła:

– Autor: Jess Weatherbed

– Zdjęcie: Joan Cros/NurPhoto za pośrednictwem Getty Images