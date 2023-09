Mario Kart Tour zaprzestanie wydawania nowej zawartości, ale gra pozostanie dostępna

Zgodnie z ogłoszeniem w grze opublikowanym na Reddicie, popularna mobilna gra wyścigowa, Mario Kart Tour, zakończy wydawanie nowej zawartości. Po 4 października do gry nie zostaną dodane żadne nowe tory, kierowcy, gokarty, szybowce ani funkcje. Chociaż może to prowadzić do zmniejszenia liczby graczy, gra będzie nadal dostępna do pobrania i grania.

Sukces Mario Kart Tour był oczywisty, gdyż przyniósł prawie 300 milionów dolarów przychodów, co czyni go drugim najbardziej dochodowym tytułem mobilnym Nintendo, ustępując jedynie Fire Emblem Heroes. Jednak gra również spotkała się z kontrowersjami, zwłaszcza jeśli chodzi o strategię monetyzacji. Jednym z kontrowersyjnych aspektów było włączenie „Spotlight Pipes”, które oferowały skrzynki z łupami o nieujawnionych szansach. Doprowadziło to do krytyki ze strony graczy, a rury zostały następnie usunięte.

Nie jest jasne, dlaczego Nintendo zdecydowało się wstrzymać rozwój nowej zawartości do Mario Kart Tour. Chociaż nie wydano żadnego oficjalnego oświadczenia, nierzadko zdarza się, że gry w końcu wyczerpują zapasy nowej zawartości. Nintendo w dalszym ciągu wypuszcza nową zawartość do swoich innych gier mobilnych, takich jak Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run i Fire Emblem Heroes. Ponadto firma nawiązała współpracę z gigantem mobilnym DeNA w celu opracowania nowych gier na smartfony i powiązanych z nimi doświadczeń.

Chociaż brak nowej zawartości może zniechęcić niektórych graczy, okaże się, jak zareaguje społeczność Mario Kart Tour i czy gra będzie nadal się rozwijać pomimo tej zmiany kierunku.

