Nowy patent na kontroler Nintendo sugeruje rozwiązanie problemu Joy-Con Drift

By

Niedawno opublikowany patent Urzędu Patentowego Stanów Zjednoczonych wskazuje, że Nintendo może rozważać trwałe rozwiązanie długotrwałego problemu dryfu Joy-Conów. Joy-Con drift to problem polegający na tym, że konsola Nintendo Switch reaguje na ruchy fantomowe pochodzące z kontrolerów Joy-Con. Ten problem był główną frustracją właścicieli Switcha od czasu premiery konsoli w 2017 roku, co doprowadziło do pozwów zbiorowych i przeprosin ze strony Nintendo.

W patencie zaproponowano zastosowanie „sekcji oporowej” z płynem magnetoreologicznym, który zmienia lepkość w zależności od natężenia pola magnetycznego. Płyn ten działałby jako opór przy przemieszczaniu sterownika. Pisarka gier i zwolenniczka dostępności, Laura Kate Dale, wyraziła nadzieję, że ten patent oznacza, że ​​Nintendo pracuje nad Joy-Conami, które wykorzystują magnetyzm, aby zapobiec dryfowaniu. Inni spekulują jednak, że patent może sugerować, że Nintendo wprowadziło analogowe drążki ze sprzężeniem zwrotnym, podobne do tych, które można znaleźć w PS5.

Dale podkreślił także znaczenie opcji dostępności na poziomie systemu dla niepełnosprawnych graczy. Jeśli Nintendo wdrożyłoby w sklepie cyfrowym takie funkcje, jak filtry daltonizmu na poziomie systemu i znaczniki dostępności, gra na Switchu stałaby się bardziej dostępna i włączająca.

Ponadto patent wywołał pogłoski o przewidywanej konsoli Nintendo Switch 2, która według plotek ma zostać wydana w 2024 roku. Spekuluje się, że Switch 2 będzie charakteryzował się lepszą wydajnością i skalowaniem w stylu DLSS, aby zwiększyć liczbę klatek na sekundę i rozdzielczość.

Czas pokaże, czy i jak Nintendo wdroży pomysły przedstawione w patencie, ale możliwość trwałego naprawienia dryfu Joy-Con jest zachęcającą wiadomością dla właścicieli Switcha. Nintendo nie przedstawiło jeszcze oficjalnego komentarza na temat patentu.

Źródło: Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych