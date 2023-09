NBA 2K24 spotyka się z krytyką graczy na PC i staje się drugą najgorzej ocenianą grą na Steamie

Niedawno wydana NBA 2K24, najnowsza odsłona długoletniej serii koszykarskiej opracowanej przez 2K, spotkała się z ostrą krytyką ze strony graczy na PC, co spowodowało napływ negatywnych recenzji na Steamie. W rezultacie, według Steam 2, gra zajmuje obecnie drugie miejsce pod względem ocen na platformie, tuż za Overwatch 250.

Sprzeciw wynika z faktu, że NBA 2K24 na PC bazuje na wersjach gry na PlayStation 4 i Xbox One, a nie na bardziej zaawansowanych wersjach na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Decyzja ta sprawiła, że ​​edycja na PC jest pozbawiona wizualnie braków i znaczących ulepszeń w porównaniu z ubiegłoroczną premierą. Ponadto w wersji na PC nie ma niektórych funkcji dostępnych wyłącznie w nowszych wersjach konsolowych.

Na przykład oficjalna strona gry opisuje funkcje takie jak ProPLAY, który płynnie łączy prawdziwy materiał NBA z rozgrywką w NBA 2K24, a także spersonalizowany tryb kariery o nazwie The W. Niestety, te funkcje są dostępne tylko dla graczy na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, pozostawiając graczy na PC z poczuciem pominięcia.

Recenzje na Steamie wyrażają rozczarowanie graczy. Wiele osób zwraca uwagę, że rozgrywka i animacje pozostają w dużej mierze niezmienione w porównaniu z poprzednimi iteracjami. Jeden z graczy stwierdza: „Menu główne i tekstury parku nadal wyglądają bardzo tanio, jak zawsze”. Inna recenzja podkreśla brak wysiłku włożonego w wersję na PC, porównując ją z edycją konsolową i wyrażając frustrację z powodu straconych szans, aby dorównać wersjom nowej generacji.

Krytyka skierowana jest także pod adresem wprowadzenia mikrotransakcji do NBA 2K24, czyli gry, za którą gracze zapłacili już pełną cenę. W negatywnych komentarzach na platformach takich jak Reddit wspomina się, że w grze zastosowano różne taktyki mikrotransakcji, co jeszcze bardziej pogłębia niezadowolenie graczy.

Jak na razie firma 2K nie rozwiązała problemów związanych z wersją na komputery PC ani nie przekazała żadnych informacji na temat potencjalnych aktualizacji poprawiających grę.

Definicje:

– Mikrotransakcje: zakupy w grze, które pozwalają graczom kupować wirtualne towary lub funkcje za prawdziwe pieniądze.

– PlayStation 4 (PS4): Konsola do gier opracowana przez firmę Sony.

– Xbox One: konsola do gier opracowana przez firmę Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): najnowsza konsola do gier Sony, następczyni PS4.

– Xbox Series X/S: najnowsze konsole do gier firmy Microsoft, następcy Xbox One.

Źródła: Steam 250, Eurogamer