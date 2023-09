Veronica Beard jest gospodarzem kolacji z tygodnia mody w restauracji Fotografiska

By

Veronica Beard niedawno była gospodarzem kolacji z tygodnia mody w restauracji Veronika w Fotografiska, na moment, na który marka z niecierpliwością czekała od trzech lat. Kolację zorganizowano z okazji jesiennej kampanii marki, a współgospodarzami były współzałożycielki Veronica Beard, Veronica Miele Beard i Veronica Swanson Beard, a także Laura Brown. W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście, tacy jak Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine i Sutton Foster.

Hol restauracji udekorowano stosami drukowanych gazet zawierających zdjęcia kampanii i jesienną mantrę marki: „Wiadomości z ostatniej chwili: kobiety chcą ubrań, które naprawdę mogą nosić”. Mindy Kaling, jedna z gości, wyraziła swój podziw dla marki, stwierdzając, że uważa, że ​​ubrania są pochlebne i idealnie pasują do jej stylu życia jako pisarki i performerki.

Po głównym daniu kolacji do każdego stołu podeszli kelnerzy ze srebrnymi półmiskami pełnymi breloczków do kluczy. Te breloczki do kluczy można było wymienić podczas „kontroli płaszcza” na marynarkę z emblematem Veronica Beard wraz z poszetką z monogramem. Goście, którzy chcą nabyć więcej produktów tej marki, mogą pod koniec tygodnia odwiedzić butik SoHo, gdzie Laura Brown będzie współgospodarzem charytatywnej imprezy zakupowej na rzecz organizacji non-profit zajmującej się AIDS (Red).

Podczas kolacji Veronica Swanson Beard przemówiła do sali i podkreśliła, że ​​marka koncentruje się na dobrym wyglądzie, dobrym samopoczuciu i dobrym czynieniu. Wyraziła wdzięczność za chwilę obecną i możliwość celebrowania jesieni. Veronica Miele Beard podzieliła się tym zdaniem, stwierdzając, że wierzą w znaczenie sprawiania, aby inni czuli się dobrze, a jednocześnie dobrze wyglądali i dobrze sobie radzili.

Ogólnie rzecz biorąc, kolacja z tygodnia mody Veroniki Beard w Veronice była uroczystym wydarzeniem, które zaprezentowało jesienną kampanię marki i zgromadziło znaczących gości z branży mody i rozrywki.

