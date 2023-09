Nowy bezprzewodowy kontroler Xbox Astral Purple jest już dostępny w przedsprzedaży

By

Microsoft wypuszcza nowy wariant kolorystyczny kontrolera bezprzewodowego Xbox o nazwie Astral Purple. Kontroler ma ciemnofioletową przednią obudowę, dopasowane drążki i przyciski oraz biały tył. Spusty, zderzaki i pad kierunkowy są czarne. Gracze, którzy szukają nowego kontrolera Xbox i uwielbiają kolor fioletowy, mogą teraz zamówić w przedsprzedaży kontroler Astral Purple w cenie 64.99 USD / 59.99 GBP w sklepie Microsoft Store. Oczekuje się, że wystartuje 19 września.

W zeszłym roku Microsoft wprowadzał różne nowe projekty kolorystyczne kontrolerów Xbox. Niektóre z poprzednich wydań obejmują kontroler Sunkissed Vibes, kontroler Stormcloud Vapor i kontroler Velocity Green. Jednak najbardziej unikalnym i niekonwencjonalnym kontrolerem oferowanym przez Microsoft był kontroler TMNT o zapachu pizzy.

Gracze i fani konsoli Xbox docenią możliwość dodania odrobiny fioletu do swojej konfiguracji gier za pomocą bezprzewodowego kontrolera Xbox Astral Purple. Dzięki estetycznemu wzornictwu firma Microsoft w dalszym ciągu zapewnia szeroką gamę kolorów dostosowanych do indywidualnych preferencji. Zamówienie kontrolera w przedsprzedaży gwarantuje, że fani będą jednymi z pierwszych, którzy zakupią ten nowy dodatek do oferty kontrolerów Xbox.

Definicje: Xbox – marka konsoli do gier wideo opracowana i będąca własnością Microsoft Corporation

Kontroler – urządzenie służące do interakcji z grą wideo, zazwyczaj wyposażone w przyciski, drążki i wyzwalacze

Microsoft Store – internetowy rynek cyfrowego oprogramowania i sprzętu komputerowego firmy Microsoft Corporation

TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles, seria przedstawiająca żółwie antropomorficzne w roli superbohaterów

