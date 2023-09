Microsoft kończy aktualizacje oryginalnego Surface Duo, pozostawiając klientów rozczarowanych

Dobiegł końca aktualizacja oprogramowania oryginalnego Microsoft Surface Duo, wydanego w 2020 roku, pozostawiając klientów rozczarowanych. To wyjątkowe urządzenie z dwoma ekranami było reklamowane jako narzędzie zwiększające produktywność i oferujące ulepszone możliwości wielozadaniowości. Jednak wstępne recenzje wykazały istotne problemy z oprogramowaniem, chociaż sprzęt był chwalony.

Microsoft obiecał trzy lata aktualizacji oprogramowania dla Surface Duo, ale aktualizacje pojawiały się powoli. Firma wypuściła aktualizację Androida 11 na początku 2022 roku, z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Następnie w 12 roku pojawił się system Android 2022L zarówno dla oryginalnego Surface Duo, jak i jego kontynuacji.

Niestety, Android 12L będzie ostatnią aktualizacją dla oryginalnego Surface Duo. Strona pomocy technicznej firmy Microsoft potwierdza, że ​​aktualizacje urządzenia, w tym pełne aktualizacje systemu operacyjnego i zabezpieczeń, zakończyły się 10 września 2023 r. Mimo to nigdy nie wydano aktualizacji do Androida 13 dla Surface Duo, mimo że Google wypuszczał tę aktualizację ponad rok temu. Oznacza to, że klienci, którzy kupili telefon za 1,400 dolarów od Microsoftu, otrzymali mniej aktualizacji systemu operacyjnego w porównaniu do urządzeń Google Pixel i Samsung Galaxy.

Przyszłość nie wygląda obiecująco także dla Surface Duo 2. Oczekuje się, że utraci wsparcie w październiku 2024 r. i jak dotąd nic nie wskazuje na oficjalną wersję Androida 13 dla tego urządzenia. Wygląda na to, że Microsoft odszedł od konstrukcji z dwoma ekranami, a raporty sugerują, że firma planuje składane urządzenie podobne do Samsunga Galaxy Z Fold i Google Pixel Fold.

Chociaż oryginalny Surface Duo może już nie otrzymywać aktualizacji, decyzja Microsoftu o skupieniu się na innej obudowie w przyszłych urządzeniach wskazuje na zaangażowanie firmy w poprawę komfortu użytkowania. Jednak u obecnych właścicieli Surface Duo brak aktualizacji pozostawia poczucie rozczarowania i chęć uzyskania większego wsparcia ze strony Microsoft.

