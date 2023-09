The Astral Purple: Microsoft ogłasza nowy bezprzewodowy kontroler dla konsoli Xbox

By

Microsoft zaprezentował najnowszy dodatek do linii kontrolerów bezprzewodowych Xbox, Astral Purple. Ta nowa wersja ma ciemnofioletową przednią obudowę w połączeniu z białym tyłem, co przypomina projekt wcześniejszego kontrolera Velocity Green.

Kontroler Xbox Astral Purple oferuje wszystkie funkcje, których można się spodziewać, w tym teksturowane zderzaki i spusty zapewniające lepszą przyczepność, dedykowany przycisk udostępniania umożliwiający łatwe udostępnianie momentów rozgrywki oraz gniazdo 3.5 mm do podłączania urządzeń audio.

Przez cały ten rok Microsoft wprowadzał różne przyciągające wzrok projekty kontrolerów, aby zaspokoić różne preferencje. Wśród tych wydań znajduje się „dynamiczny” Stormcloud Vapour z efektownym tłem oraz limitowana edycja kontrolera Starfield.

W przeciwieństwie do premiery Velocity Green, wydaje się, że dla Astral Purple nie są dostępne żadne dodatkowe produkty ani akcesoria. Jeśli więc miałeś nadzieję dodać do zestawu pasującą bluzę z kapturem Xbox lub pasującą stację dokującą do szybkiego ładowania, tym razem możesz mieć pecha.

Bezprzewodowy kontroler Xbox Astral Purple będzie dostępny w cenie 60 GBP/65 USD i zadebiutuje 19 września. Zamówienia w przedsprzedaży na ten nowy wariant kolorystyczny są już dostępne w sklepie Microsoft Store.

Ogólnie rzecz biorąc, Astral Purple oferuje graczom kolejną stylową i wszechstronną opcję personalizacji wrażeń z gier Xbox. Dzięki żywej kolorystyce i niezawodnym funkcjom ten kontroler z pewnością przypadnie do gustu fanom pragnącym unowocześnić lub rozszerzyć swoją kolekcję.

Definicje:

– Kontroler bezprzewodowy dla konsoli Xbox: urządzenie przenośne przeznaczone do użytku z konsolami do gier Xbox, umożliwiające graczom bezprzewodowe kontrolowanie rozgrywki.

– Teksturowane zderzaki i spusty: przyciski na kontrolerze, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić graczom lepsze wrażenia dotykowe i chwyt.

– Gniazdo 3.5 mm: standardowe gniazdo audio umożliwiające użytkownikom podłączanie zewnętrznych urządzeń audio, takich jak słuchawki lub głośniki, do kontrolera Xbox.

