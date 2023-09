W 1991 roku Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) wkroczył do branży gier. Chociaż CD-i obiecał odtwarzać zarówno płyty CD, jak i gry wideo, jego hańba leży w samych grach, które oferował. Warto zauważyć, że seria Zelda znalazła się wśród tytułów, które trafiły na tę platformę, ale spotkały się z powszechną pogardą i rozczarowaniem. Przenieśmy się do roku 2023, a Seth Fulkerson, znany jako „Dopply”, ma zamiar wypuścić Arzette: The Jewel of Faramore, platformówkę, która składa hołd dziwacznym i często krytykowanym grom z ery CD-i.

Demo Arzette na PAX West 2023 pokazało zaangażowanie i dbałość o szczegóły, jakie Fulkerson włożył w projekt. Gra wiernie oddaje grafikę i mechanikę oryginalnych gier CD-i Zelda. Fulkerson wraz z koneserami gier retro, firmą Limited Run, skrupulatnie przeprojektował ręcznie malowane tła, szczegółowe ikonki, a nawet niesławne przerywniki filmowe, którymi wielu pogardzało. Pomimo negatywnego postrzegania materiału źródłowego, Fulkerson widzi potencjał w oryginalnych grach, doceniając ich połączenie liniowych i nieliniowych projektów poziomów oraz ich odrębny styl wizualny.

Chociaż emulowanie gier retro stało się popularnym gatunkiem, Arzette wyróżnia się jako jedna z pierwszych prób emulacji doświadczenia CD-i. Fulkerson przyznaje, że wielu graczy może nie mieć żadnej wiedzy na temat gier, które zainspirowały Arzette, ale wierzy, że ręcznie malowana platformówka akcji z jej uroczymi, a czasem tandetnymi przerywnikami filmowymi, spodoba się każdemu. Dla tych, którzy znają materiał źródłowy, w grze znajdują się pisanki i subtelne odniesienia, które dodają dodatkową warstwę przyjemności.

Chociaż Fulkerson nie może wyraźnie nawiązać do oryginalnych gier Zelda CD-i ze względów prawnych, czerpie z nich inspiracje, jednocześnie starając się stworzyć niezależne i niepowtarzalne doświadczenie z Arzette. Tak naprawdę, jeden z oryginalnych artystów z gier CD-i Zelda, Rob Dunlavey, przyczynił się do powstania mapy świata i grafiki poziomów w Arzette, ukazując powiązanie pomiędzy obydwoma projektami.

To, co wyróżnia Arzette, to szczera próba ożywienia bardzo znienawidzonej ery gier. W tym projekcie ewidentnie widać zamiłowanie Fulkersona do niedocenianych gier i wiarę w ich niewykorzystany potencjał. Dzięki Arzette ma nadzieję pokazać, że dzięki czasowi, zasobom i dobremu projektowi gry nawet „złe” gry można przekształcić w coś przyjemnego i zapadającego w pamięć.

Źródła: Życie Nintendo