Nintendo kończy aktualizacje nowej zawartości Mario Kart Tour

Nintendo ogłosiło niedawno, że po 4 października nie będzie już wypuszczać nowej zawartości do swojej popularnej mobilnej gry wyścigowej Mario Kart Tour. W wiadomości w grze udostępnionej w mediach społecznościowych przez eksplorator danych o nazwie OatmealDome, Nintendo wyraziło swoją wdzięczność społeczności za grę i ujawniło, że przyszłe wycieczki po grze będą obejmować zawartość, która została już wydana. Oznacza to, że w przyszłości nie będą dodawane żadne nowe tory, kierowcy, gokarty ani szybowce, a istniejąca zawartość będzie poddawana recyklingowi w nieskończoność.

Pomimo braku nowych aktualizacji Eurogamer donosi, że w grę będzie można grać jeszcze w dającej się przewidzieć przyszłości. Mario Kart Tour, którego premiera odbyła się we wrześniu 2019 r., odniosło ogromny sukces Nintendo, generując około 293 mln dolarów przychodów na całym świecie we wrześniu 2022 r. Jednakże gra spotkała się z licznymi kontrowersjami, z krytyką skierowaną pod adresem „Spotlight Pipes” – mechanika gacha, która pełniła funkcję skrzynek z łupami o nieujawnionych szansach. Fajki te usunięto we wrześniu 2022 r., ale obecnie Nintendo stoi w obliczu pozwu zbiorowego złożonego przez rodzica, którego dziecko rzekomo wydało 170 dolarów na Spotlight Pipes bez ich wiedzy.

Chociaż nie są planowane żadne nowe aktualizacje Mario Kart Tour, Nintendo kontynuuje prace nad innymi grami mobilnymi, takimi jak Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes i Super Mario Run. Ponadto firma rozszerza swoją działalność biznesową o takie obszary, jak organizacja wydarzeń, co potwierdza niedawny sukces filmu Super Mario Bros.

