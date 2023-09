Bank Centralny Izraela rozważa emisję cyfrowego szekla

By

Bank centralny Izraela, Bank Izraela, bada możliwość emisji cyfrowego szekla w celu ulepszenia krajowych systemów płatniczych. Chociaż decyzja o wprowadzeniu cyfrowego szekla nie została jeszcze podjęta, bank centralny nadal angażuje się w przesuwanie granic walut cyfrowych.

Bank centralny rozpoczął badania i przygotowania do potencjalnej emisji cyfrowego szekla w listopadzie 2021 r. w celu stworzenia bardziej wydajnego systemu płatności. Izrael początkowo rozważał emisję cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) pod koniec 2017 r., a niedawne skupienie się na cyfrowym szeklu jest zgodne ze światowymi trendami w gospodarkach rozwiniętych.

Gubernator Banku Izraela Amir Yaron stwierdził, że decyzja o emisji cyfrowego szekla jest nadal otwarta, podobnie jak w większości gospodarek rozwiniętych. Jednak bank centralny stara się pozostać w czołówce eksploracji CBDC i wspierać wysiłki na rzecz modernizacji systemów płatniczych i systemu finansowego jako całości.

Izraelski bank centralny współpracował już ze swoim odpowiednikiem w Hongkongu i Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych przy projekcie Sela. Projekt ten wykazał wykonalność detalicznej CBDC, łączącej dostępność, konkurencję i solidne cyberbezpieczeństwo, przy jednoczesnym zachowaniu zalet fizycznej gotówki.

Cyfrowy szekel mógłby zwiększyć konkurencję w izraelskim systemie finansowym, który jest obecnie zdominowany przez kilka dużych banków i instytucji. Zastępca gubernatora Andrew Abir podkreślił potrzebę zapewnienia równych warunków działania, które umożliwią nowym podmiotom oferowanie produktów finansowych. Niedawna podwyżka stóp procentowych uwypukliła ograniczenia istniejących banków w zakresie przenoszenia podwyżek stóp na salda klientów, co prowadzi do niezadowolenia społecznego.

Bank Izraela dostrzega szybką cyfryzację gospodarki i dostrzega potencjalne korzyści płynące z cyfrowego szekla. Jeśli zostanie to wdrożone, bank centralny będzie dążył do priorytetowego traktowania prywatności w transakcjach cyfrowych, zapewniając co najmniej taki sam poziom prywatności, jak w przypadku istniejących cyfrowych metod płatności.

Chociaż decyzja dotycząca cyfrowego szekla nie została jeszcze sfinalizowana, Bank Izraela aktywnie bada możliwości i pozostaje w czołówce badań i rozwoju CBDC.

