Klientom Apple grozi dodatkowa opłata w wysokości 20 funtów za zmianę portu ładowania iPhone'a

Apple po raz pierwszy od 11 lat zmieni port ładowania i kable w swoich iPhone'ach, aby zapewnić zgodność z przepisami UE. Prawo Unii Europejskiej wymaga, aby wszystkie telefony korzystały ze standardu USB-C i oczekuje się, że Apple zastosuje ten standard w swoich nadchodzących modelach iPhone'a. Zmiana ta wiąże się jednak z kosztami dla klientów.

Nowy kabel ładujący będzie niekompatybilny z obecnymi kostkami ładującymi, z których korzysta wielu właścicieli iPhone'ów. W rezultacie nowi właściciele iPhone'a mogą być zmuszeni do zakupu osobnego zasilacza za 19.99 GBP. Ten dodatkowy wydatek zwiększa i tak już wysoki koszt najnowszych modeli iPhone'a, przy czym iPhone 15 kosztuje prawie 2,000 funtów.

Decyzja Apple o zaprzestaniu dołączania zasilaczy do nowych iPhone'ów jest próbą ograniczenia ilości odpadów elektronicznych. Oznacza to jednak, że klienci dokonujący aktualizacji ze starszych modeli odkryją, że ich istniejące adaptery nie działają z nowymi urządzeniami. Ta zmiana może prowadzić do frustracji, biorąc pod uwagę, że starszy standard USB jest nadal powszechnie stosowany.

Aby rozwiązać ten problem, Apple podobno zachęca pracowników swoich sklepów do sprzedaży adapterów ściennych wraz z nowymi iPhone'ami. Firma przestawiła już swoje najnowsze iPady i laptopy na złącza USB-C, a iPhone jest kolejnym urządzeniem, które przejdzie tę zmianę.

Port USB-C oferuje szybsze ładowanie i przesyłanie danych w porównaniu do starszego portu USB-A. Chociaż wiele starszych adapterów do ładowania iPhone'a korzysta z portu USB-A, oczekuje się, że nowe iPhone'y będą wyposażone w kabel ze standardem USB-C na obu końcach.

Pomimo potencjalnych niedogodności i dodatkowych kosztów dla klientów, Apple wprowadza tę zmianę dotyczącą portu ładowania na całym świecie. Do końca przyszłego roku wszystkie telefony sprzedawane w Unii Europejskiej muszą przyjąć standard USB-C.

Analitycy spekulują, że ta zmiana może mieć wpływ na sprzedaż iPhone'a, ponieważ potencjalni nabywcy mogą opóźnić aktualizację. Oczekuje się, że cena najtańszych modeli iPhone'a 15 pozostanie na poziomie 849 funtów, ale analitycy przewidują, że droższe modele „Pro” odnotują wzrost cen.

Ogólnie rzecz biorąc, decyzja Apple o dostosowaniu się do przepisów UE dotyczących zmiany portu ładowania może stanowić wyzwanie dla klientów, ale jest zgodna z globalnymi wysiłkami na rzecz standaryzacji łączności urządzeń.

Definicje:

– USB-C: USB-C (lub USB Type-C) to uniwersalny standard ładowania i przesyłania danych, oferujący większą prędkość w porównaniu ze starszym standardem USB-A.

– USB-A: USB-A to standardowy port USB, który jest powszechnie używany do ładowania i przesyłania danych w komputerach, samochodach i adapterach do ładowania.

