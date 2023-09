Apple przedstawia iPhone'a 15: funkcje, ceny i datę premiery

Niedawno Apple zaprezentowało długo oczekiwaną linię iPhone'a 15 podczas specjalnego wydarzenia w Steve Jobs Theatre w Cupertino w Kalifornii. Nowe modele iPhone'a 15 zadebiutują w Aotearoa (Nowa Zelandia) 22 września, a ceny będą zaczynać się od 1649 dolarów nowozelandzkich za model standardowy, 2099 dolarów nowozelandzkich za model Pro i 2499 dolarów za model Pro Max.

Podczas wydarzenia Apple zaprezentowało także najnowsze modele Apple Watch, które posiadają nową funkcję sterowania gestami. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą wykonywać różne funkcje, dotykając razem kciukiem i palcem wskazującym.

Co ciekawe, linia iPhone’a 15 została wprowadzona na rynek w tych samych cenach podstawowych, co poprzednia seria iPhone’a 14 w USA. Jednak w Nowej Zelandii podstawowy iPhone 15 kosztuje o 50 NZ więcej niż iPhone 14. Cena premierowa iPhone'a 15 Pro jest o 100 NZ wyższa niż iPhone'a 14 Pro, a cena premierowa nowych modeli Plus i Pro Max wzrosła 300 dolarów nowozelandzkich w porównaniu do modeli z ubiegłego roku.

Godną uwagi cechą serii iPhone 15 jest wprowadzenie portów USB-C do ładowania. Posunięcie to następuje po przyjęciu przez Unię Europejską przepisów wymagających od 2024 r. wszystkich małych urządzeń, w tym smartfonów, ładowania przez USB-C. Dzięki tej zmianie ten sam przewód, który ładuje iPhone'y, będzie mógł także ładować większość nowoczesnych telefonów z Androidem i innych urządzeń. Dodatkowo umożliwia ładowanie zwrotne, co oznacza, że ​​użytkownicy mogą ładować akcesoria, takie jak etui AirPods, bezpośrednio ze swojego iPhone'a.

Jeśli chodzi o kolory, modele iPhone'a 15 w standardzie i Plus będą dostępne w kolorze różowym, żółtym, niebieskim, zielonym i czarnym. Modele iPhone'a 15 Pro i Pro Max oferują opcje w kolorze czarnym, białym, niebieskim i naturalnym tytanie. Jednak w przeciwieństwie do niektórych porównywalnych telefonów z Androidem, standardowe modele iPhone'a 15 nie są wyposażone w wyświetlacz stale włączony ani wyświetlacz o częstotliwości 120 Hz.

Modele iPhone'a 15 Pro są wyposażone w lekką i wytrzymałą obudowę z tytanu, zastępującą stal nierdzewną stosowaną w poprzednich modelach. Dodatkowo przełącznik wyciszenia znajdujący się z boku telefonu został zastąpiony programowalnym przyciskiem akcji.

Ogólnie rzecz biorąc, linia iPhone'a 15 oferuje nowe funkcje, wyższe ceny niektórych modeli i wygodę ładowania przez USB-C. Dzięki imponującej specyfikacji i unowocześnionym projektom te nowe iPhone'y z pewnością przyciągną uwagę zarówno entuzjastów Apple, jak i miłośników technologii.

