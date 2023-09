Intel przedstawia Thunderbolt 5: następną generację łączności z komputerem

Firma Intel ogłosiła technologię Thunderbolt 5, najnowszą wersję swojej technologii kabli do komputerów PC, i obiecuje wprowadzenie znaczących ulepszeń w stosunku do swojego poprzednika. Dzięki nawet trzykrotnie większej przepustowości niż Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 obsługuje wiele wyświetlaczy 8K i monitorów do gier pracujących z częstotliwością do 540 Hz. Co więcej, oferuje moc ładowania 240 W.

W porównaniu do Thunderbolt 4, który został wydany w 2020 roku i wydawał się udoskonaloną wersją Thunderbolt 3, Thunderbolt 5 stanowi duży krok naprzód. Zbudowany w oparciu o specyfikację USB4 v2, oferuje podstawową prędkość 80 Gb/s i obsługuje zwiększone prędkości do 120 Gb/s dzięki zwiększaniu przepustowości. Thunderbolt 5 wymaga również obsługi dwóch ekranów 6K, w przeciwieństwie do wymagań Thunderbolt 4 dla dwóch monitorów 4K. Pod względem mocy Thunderbolt 5 oferuje minimum 140 watów mocy ładowania, z mocniejszym trybem 240 W.

Celem firmy Intel w zakresie technologii Thunderbolt zawsze było zapewnienie rozwiązania wykorzystującego jeden kabel do obsługi danych i zasilania. Thunderbolt 5 przybliża się do tego ideału dzięki zwiększonej mocy ładowania do 240 W. Oznacza to, że niektóre laptopy i stacje robocze do gier mogą polegać wyłącznie na Thunderbolt 5 zarówno do przesyłania danych, jak i ładowania, co eliminuje potrzebę stosowania oddzielnego portu zasilania i zmniejsza plątaninę kabli.

Thunderbolt 5 zapewnia także obsługę standardów DisplayPort 2.1 i PCI Express Gen 4, co będzie szczególnie korzystne w przypadku zewnętrznych procesorów graficznych i szybszych pamięci zewnętrznych. Ponadto zwiększona przepustowość Thunderbolt 5 otwiera drzwi dla nowych akcesoriów, takich jak zewnętrzne akceleratory AI.

Intel planuje wypuścić na rynek akcesoria i komputery PC ze złączem Thunderbolt 5 w 2024 roku, oferując użytkownikom lepszą łączność. Chociaż bardziej szczegółowy harmonogram byłby pomocny, zrozumiałe jest, że firma Intel może zachować ostrożność, aby w międzyczasie nie zniechęcać klientów do zakupu systemów.

Podsumowując, Thunderbolt 5 stanowi znaczący postęp w łączności z komputerem, oferując zwiększoną przepustowość, obsługę wielu wyświetlaczy 8K i monitorów do gier o wyższej częstotliwości odświeżania, a także ulepszone możliwości ładowania. Dzięki Thunderbolt 5 firma Intel realizuje swoją wizję rozwiązania opartego na jednym kablu, spełniającego wszystkie potrzeby związane z przesyłaniem danych i zasilaniem.

Źródła:

– Intel (bez adresu URL)

– Specyfikacja USB4 (bez adresu URL)

– Specyfikacja DisplayPort 2.1 (bez adresu URL)

– Specyfikacja PCI Express Gen 4 (bez adresu URL)