Thunderbolt 5: przyszłość szybkiej łączności

Niedawno zaprezentowany Thunderbolt 5 zrewolucjonizował świat przesyłania danych i zasilania. Dzięki imponującej przepustowości 120 Gb/s Thunderbolt 5 stanowi znaczący krok naprzód w porównaniu do swojego poprzednika, Thunderbolt 4, który oferował jedynie 40 Gb/s. Oznacza to szybszą i bardziej płynną łączność dla użytkowników.

Jedną z kluczowych cech Thunderbolt 5 jest jego zdolność do zapewnienia 80 Gb/s w standardowej konfiguracji, wykorzystując dwie z czterech linii PCIe. Podwaja to prędkość Thunderbolt 4 i zapewnia bardziej efektywny proces przesyłania danych. Jeśli jednak wymagana jest większa przepustowość, na przykład w przypadku wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, Thunderbolt 5 może przydzielić do 40 Gb/s na trzech z czterech linii, co daje całkowitą transmisję 120 Gb/s.

Zwiększona przepustowość Thunderbolt 5 otwiera świat możliwości konfiguracji wieloekranowych. Użytkownicy mogą teraz cieszyć się przywilejem jednoczesnego podłączenia trzech ekranów 4K 144 Hz, obsługi wielu wyświetlaczy 8K, a nawet zasilania jednego monitora ze zdumiewającą częstotliwością odświeżania do 540 Hz. Bez wątpienia poprawi to wrażenia wizualne graczy, twórców treści i profesjonalistów pracujących z grafiką wysokiej jakości.

Co więcej, Thunderbolt 5 wyróżnia się imponującymi możliwościami dostarczania mocy. Oferując moc ładowania do 240 W, Thunderbolt 5 umożliwia urządzeniom pobieranie większej mocy za pomocą jednego kabla USB-C. Oznacza to, że nawet urządzenia energochłonne, takie jak laptopy do gier, mogą teraz polegać wyłącznie na ładowaniu za pomocą USB-C, eliminując potrzebę stosowania firmowych ładowarek.

Należy zauważyć, że Thunderbolt 4 będzie nadal istniał obok Thunderbolt 5. Podczas gdy Thunderbolt 5 będzie przeznaczony dla użytkowników zajmujących się tworzeniem treści, grami i systemami stacji roboczych, Thunderbolt 4 pozostanie dostępny dla tych, którzy nie wymagają tego samego poziomu przepustowości.

Aby uzyskać możliwości Thunderbolt 5, użytkownicy będą potrzebować oddzielnego chipa o nazwie kodowej Barlow Ridge, ponieważ nie jest on zintegrowany z procesorami Intela 14. generacji. Intel planuje wypuścić pierwsze maszyny wyposażone w Thunderbolt 5 w 2024 roku, co zapowiada ekscytującą przyszłość szybkiej łączności.

