Intel ogłasza Thunderbolt 5 z imponującą szybkością i funkcjami

Intel oficjalnie ogłosił specyfikację Thunderbolt 5, obiecującą prędkość do 120 Gb/s, obsługę monitorów do gier 540 Hz i moc ładowania 240 W. Chociaż specyfikacja jest już oficjalna, akcesoria i komputery PC z obsługą Thunderbolt 5 będą dostępne dopiero w 2024 roku.

Zbudowany na USB4 v2, Thunderbolt 5 będzie kompatybilny z poprzednimi wersjami Thunderbolt i USB. W porównaniu do Thunderbolt 4, który obsługiwał prędkości do 40 Gb/s, Thunderbolt 5 może przesyłać dane z szybkością 80 Gb/s lub do 120 Gb/s w trybie zwiększania przepustowości. Ten tryb wymaga wyświetlacza o dużej przepustowości, ale Thunderbolt 5 nadal obsługuje bez niego dwukierunkową prędkość 80 Gb/s.

Zwiększona przepustowość Thunderbolt 5 sprawia, że ​​idealnie nadaje się do dokowania laptopów na wielu wyświetlaczach. Obsługuje wiele monitorów 8K, trzy monitory 4K przy 144 Hz (w porównaniu do dwóch monitorów 4K ograniczonych do 60 Hz z Thunderbolt 4) i oferuje ładowanie o mocy co najmniej 140 W, a maksymalnie 240 W. Thunderbolt 5 będzie także obsługiwał DisplayPort 2.1, jeszcze bardziej zwiększając jego możliwości.

Według Jasona Zillera, dyrektora generalnego działu łączności klienckiej w firmie Intel, Thunderbolt 5 zapewni wiodącą w branży wydajność i możliwości łączenia komputerów z monitorami, stacjami dokującymi, pamięcią masową i nie tylko. Firma Microsoft ściśle współpracowała z firmą Intel w celu obsługi standardu USB4 w systemie Windows, zapewniając zgodność z Thunderbolt 5.

Chociaż wciąż czekamy na szczegółowe informacje na temat akcesoriów, które będą obsługiwać Thunderbolt 5, oczekuje się, że stacje dokujące, monitory i dyski będą jednymi z pierwszych, które zaoferują łączność Thunderbolt 5 w 2024 roku.

Ogólnie rzecz biorąc, Thunderbolt 5 zapewnia znaczną poprawę szybkości, mocy ładowania i obsługi wyświetlaczy, co czyni go ekscytującym rozwiązaniem zarówno dla entuzjastów technologii, jak i profesjonalistów.

