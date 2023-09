Intel przedstawia Thunderbolt 5: Większe prędkości i ulepszone wrażenia z wyświetlania

Intel oficjalnie ogłosił szczegóły dotyczące nadchodzącego kabla Thunderbolt 5, którego premiera przewidywana jest na rok 2024. Najbardziej godną uwagi cechą Thunderbolt 5 jest jego zdolność do przesyłania danych z szybkością do 120 gigabitów na sekundę (Gb/s), przy jednoczesnym odbieranie danych z szybkością do 40 Gb/s. Ta nowa funkcja, zwana Bandwidth Boost, jest aktywowana po podłączeniu wyświetlacza o dużej przepustowości do portu Thunderbolt.

W porównaniu do swojego poprzednika, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 oferuje dwukrotnie większą prędkość, z domyślnym trybem 80 Gb/s w obu kierunkach. Oprócz większej szybkości przesyłania danych, Thunderbolt 5 obsługuje także dwa monitory 6K, podczas gdy Thunderbolt 4 obsługuje tylko dwa monitory 4K.

Thunderbolt 5 będzie kompatybilny z poprzednimi wersjami Thunderbolt i opiera się na kilku specyfikacjach, w tym USB-IF USB4 w wersji 2.0, VESA DisplayPort 2.1 i PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Jednym z kluczowych osiągnięć w Thunderbolt 5 jest wykorzystanie technologii sygnalizacji z modulacją amplitudy impulsu-3 (PAM-3), która umożliwia wyższe częstotliwości taktowania i poprawia ogólną wydajność. Thunderbolt 5 został również zaprojektowany do dynamicznego zarządzania przepustowością wyświetlacza, optymalizując alokację przepustowości w oparciu o wymagania poszczególnych wyświetlaczy.

Intel spodziewa się, że Thunderbolt 4 i Thunderbolt 5 będą współistnieć przez kilka lat, przy czym główni użytkownicy przyjmą Thunderbolt 4, a twórcy i gracze jako pierwsi przyjmą Thunderbolt 5. Twórcy skorzystają na zwiększonej prędkości Thunderbolt 5 i ulepszonych możliwościach wyświetlania, umożliwiając im pracę z wyższą rozdzielczości i wiele monitorów.

Ogólnie rzecz biorąc, Thunderbolt 5 obiecuje zapewnić większe prędkości, lepszą wydajność i doskonałe wrażenia z wyświetlania. Ma zrewolucjonizować łączność w branży komputerów osobistych i akcesoriów, gdy zostanie wprowadzony na rynek w 2024 roku.

