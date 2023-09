iPhone 15 będzie korzystał z USB-C: co musisz wiedzieć

By

W iPhonie 15, najnowszej wersji kultowego smartfona Apple, wprowadzono dużą zmianę, która może zirytować niektórych użytkowników. Aby zachować zgodność z europejskimi przepisami, Apple zastąpiło złącze Lightning nowym, owalnym złączem USB-C do ładowania. Oznacza to, że użytkownicy będą musieli wymienić swoje akcesoria Lightning, takie jak kable do ładowania i słuchawki douszne, na nowe produkty korzystające z USB-C.

To przejście przypomina sytuację, w której Apple w 30 roku przeszło z 2012-pinowego złącza na Lightning, przez co wiele akcesoriów stało się przestarzałych. Tym razem jest jednak inaczej, ponieważ większość ludzi ma już kabel USB-C. Wiele urządzeń, w tym słuchawki, konsole do gier i MacBooki firmy Apple, wykorzystuje już USB-C jako standardowy port ładowania.

Przejście na USB-C jest odpowiedzią na mandat Unii Europejskiej nakładający na wszystkich producentów smartfonów obowiązek przyjęcia wspólnego złącza do ładowania do 2024 r. Ma to na celu ograniczenie marnotrawstwa środowiska poprzez umożliwienie konsumentom używania mniejszej liczby kabli zasilających.

Chociaż standaryzacja kabli do ładowania jest krokiem naprzód, ważne jest, aby mieć świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z kablami USB-C. W odróżnieniu od wysokiej jakości ładowarek, tańsze kable USB-C nie posiadają niezbędnych chipów chroniących urządzenie przed wahaniami napięcia. Warto inwestować w trwałe kable renomowanych marek, aby uniknąć uszkodzenia telefonu.

Ważne jest również, aby zachować ostrożność podczas podłączania kabla USB-C. Podłączenie go do źródeł o wyższym napięciu niż akceptowane przez telefon może spowodować uszkodzenie lub nawet porażenie prądem. Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego telefonu, korzystaj z wysokiej jakości klocków ładujących.

Dla użytkowników iPhone'a, którzy nie planują od razu aktualizacji, ale nadal potrzebują nowych ładowarek, ładowanie bezprzewodowe jest opłacalną alternatywą. Nakaz UE dotyczy wyłącznie połączeń przewodowych, więc urządzenia do ładowania bezprzewodowego, takie jak MagSafe firmy Apple lub podkładki i stojaki do ładowania bezprzewodowego, nadal można używać.

Ogólnie rzecz biorąc, przy odpowiednim kablu i kostce ładującej przejście na USB-C powinno przynieść korzyści, takie jak szybszy transfer danych i zmniejszenie liczby kabli potrzebnych do różnych urządzeń. Oznacza to również mniej kabli do noszenia podczas podróży lub dojazdów do pracy, ponieważ USB-C staje się coraz bardziej powszechnym standardem ładowania.

Źródła:

– „IPhone 15 przybył i to koszmar dla wszystkich twoich akcesoriów” Briana X. Chena (The New York Times)