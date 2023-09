Jak zdobyć części statku w Starfield

Części statku to niezbędne elementy w grze Starfield, ponieważ naprawiają znaczną część kadłuba statku i umożliwiają kontynuację eksploracji. Jednakże ze względu na ich masę wynoszącą 10.00 każda, podczas przygód można zabrać ze sobą tylko ograniczoną liczbę tych części. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak zdobyć ich więcej.

Istnieje wiele sposobów na zdobycie części statku w Starfield. Po pierwsze, możesz je kupić u różnych sprzedawców i sklepów. Części te zazwyczaj pojawiają się na górze listy towarów lub w jej pobliżu ze względu na ich znaczenie. Niektóre znane lokalizacje, w których można kupić części do statków, to Jemison Mercantile w New Atlantis, Newill's Goods w Neon i Shepherd's General Store w Akila. Ponadto kioski Urzędu Handlu, statki handlowe i sklepy są również niezawodnymi źródłami zakupu części do statków. Inni potencjalni sprzedawcy mogą przewozić części do statków, dlatego warto się z nimi skontaktować, jeśli będziesz w potrzebie.

Oprócz kupowania części statków, możesz je także odnajdywać podczas eksploracji i plądrowania. Uważaj na pojemniki do przechowywania, które można zrabować, ponieważ mogą zawierać części statku. Czasami podczas przeszukiwania tych kontenerów możesz przypadkowo natknąć się na części statku. Dodatkowo zniszczone statki mogą również dostarczyć części statków. Choć nie zawsze je zrzucą, warto sprawdzić każdy zestrzelony statek. Zwłaszcza statki Karmazynowej Floty częściej zrzucają części statków.

Jeśli natkniesz się na statek przyjaznej frakcji biorący udział w walce powietrznej, masz możliwość zażądania „dodatkowych części naprawczych” w nagrodę za ich uratowanie. To świetny sposób na zdobycie części statku za darmo, ponieważ większość statków będzie skłonna Ci je zapewnić.

Pamiętaj, że oprócz tych metod możesz także zapłacić za naprawy statku, rozmawiając z technikiem obsługi statku w doku w mieście lub w budynku Ship Services.

Bądź dobrze zaopatrzony w części do statków, aby mieć pewność, że Twój statek pozostanie w doskonałym stanie podczas eksploracji rozległych obszarów Starfield. Miłej przygody!

