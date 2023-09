W szybko zmieniającym się krajobrazie technologicznym konwergencja sztucznej inteligencji (AI), obliczeń kwantowych i cyberbezpieczeństwa stwarza wyjątkowe wyzwania dla ciągłości biznesowej i stabilności społecznej. Przejście na kryptografię postkwantową (PQC) jest krytycznym aspektem tej konwergencji, mimo że pomimo ciągłych wysiłków badawczych pozostaje ono na wczesnym etapie.

Standaryzacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości PQC, ponieważ niedawne incydenty związane z cyberbezpieczeństwem uwypukliły potrzebę ciągłej analizy i dywersyfikacji potencjalnych twardych problemów postkwantowych. Niedawne przełomy w algorytmach kontradyktoryjnej sztucznej inteligencji wzbudziły obawy co do bezpieczeństwa i niezawodności obecnych systemów PQC.

Kontrowersyjna rekurencyjna sztuczna inteligencja odnosi się do sztucznej inteligencji, która iteracyjnie uczy się i ulepsza swoje możliwości w celu pokonania systemów bezpieczeństwa lub innych sztucznej inteligencji. Ten typ sztucznej inteligencji może potencjalnie łamać algorytmy kryptograficzne, co wykazały zespoły badawcze, którym udało się złamać algorytmy szyfrowania postkwantowego. W miarę ewolucji systemy te mogą prześcignąć ludzką zdolność rozumienia ich strategii i przeciwdziałania im, co doprowadzi do „wyścigu zbrojeń” w technologii sztucznej inteligencji.

Pośpieszne przejście na przetwarzanie postkwantowe w przypadku kluczowych funkcji naszej infrastruktury cyfrowej może skutkować poważnymi zakłóceniami. Usługi oparte na obecnych standardach kryptograficznych, takie jak sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne i systemy satelitarne, mogą stać się podatne na ataki przeciwników wykorzystujących technologię kwantową. Zakłócenie to może spowodować chaos i straty finansowe, wpływając na systemy reagowania kryzysowego i dostarczanie niezbędnych zasobów.

Transformacja może również w dużym stopniu wpłynąć na sektory bankowości i finansów, które w dużym stopniu opierają się na złożonych algorytmach kryptograficznych. Ataki kwantowe na te systemy mogą zagrozić integralności transakcji i danych finansowych, prowadząc do znacznych skutków gospodarczych. System transportowy, zależny od bezpiecznej komunikacji w celu zarządzania ruchem i kontroli pojazdów autonomicznych, może stawić czoła podobnie katastrofalnym awariom.

Aby zabezpieczyć naszą postkwantową przyszłość, niezbędne są wszechstronne badania i ciągła kryptoanaliza. Współpraca między rządami, instytucjami badawczymi i liderami branży ma ogromne znaczenie dla przezwyciężenia tych wyzwań i ochrony globalnej infrastruktury cyfrowej oraz prywatności jednostek.

Wysiłki wiodących firm technologicznych, takie jak udostępnienie przez Google kluczy kryptograficznych odpornych na ataki obliczeń kwantowych, są obiecujące. Standaryzacja ma jednak kluczowe znaczenie w tworzeniu bezpiecznej infrastruktury na przyszłość. W liście otwartym ekspertów ds. sztucznej inteligencji z marca 2023 r. zalecano wstrzymanie rozwoju sztucznej inteligencji, aby lepiej zrozumieć konsekwencje szybkiego postępu. Przerwa pozwala na ocenę, niezbędny dialog i ustanowienie standardów etycznych, ram regulacyjnych i środków ostrożności.

Jako liderzy biznesowi w branży technologicznej ważne jest wspieranie przemyślanego, wyważonego podejścia do badań nad sztuczną inteligencją i obliczeniami kwantowymi. Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń naszej cyfrowej przyszłości ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa, prywatności i niezawodności przy jednoczesnym bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z zalet tych przełomowych technologii.

