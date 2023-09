Praktyczny podgląd Forza Motorsport: czego się spodziewać

By

Podsumowanie: Po sześcioletniej przerwie Forza Motorsport w końcu powraca z nową odsłoną, która ukaże się 10 października 2023 r. Podgląd rozgrywki zapewnia wgląd w nowe funkcje i ulepszenia, których gracze mogą się spodziewać. Zapowiedź koncentruje się na początkowym, grywalnym wstępie, przedstawiającym Chevroleta Corvette E-Ray i Cadillaca V-Series.R, a także serii samouczków obejmujących trzy wyścigi. Rozgrywka prezentuje nowe tory, w tym tor Hakone, oraz podkreśla ulepszoną grafikę i dbałość o szczegóły. Godną uwagi zmianą jest nowe podejście do trybu kariery, w którym ulepszenia są odblokowywane za pomocą „Punktów samochodowych” zdobywanych w trakcie rozgrywki, a nie kupowanych za kredyty. W zapowiedzi wspomniano także o dodaniu sesji treningowych i mikrosektorów na torach, zapewniając bardziej wciągające i wymagające wrażenia z wyścigów. Gracze mogą również wybrać swoją pozycję startową na starcie, co pozwala na spersonalizowane wrażenia z wyścigów. Artykuł kończy się wzmianką, że zapowiedź ogranicza się do serii samouczków, więc inne aspekty gry, takie jak tryb wieloosobowy i gra swobodna, nie zostały jeszcze omówione.

Definicje:

– Forza Motorsport: popularna seria gier wideo symulujących wyścigi opracowana przez Turn 10 Studios i opublikowana przez Xbox Game Studios.

– Chevrolet Corvette E-Ray: hybrydowy samochód sportowy z napędem na wszystkie koła wyprodukowany przez firmę Chevrolet, prezentowany jako jeden z samochodów z okładki Forza Motorsport.

– Cadillac V-Series.R: sportowy prototyp samochodu wyścigowego wyprodukowany przez firmę Cadillac, znaną ze swoich osiągów i sukcesów w wyścigach takich jak 24-godzinny wyścig Le Mans.

– Tor Hakone: fikcyjny tor z siedzibą w Japonii, wprowadzony w nowej grze Forza Motorsport.

– Punkty samochodowe: waluta zdobywana podczas rozgrywki w Forza Motorsport, używana do odblokowywania ulepszeń poszczególnych samochodów.

Źródła:

– Luke’a Reilly’ego. „Forza Motorsport – praktyczna zapowiedź z września 2023 r.” IGN.