Odrodzenie fotografii filmowej: twórcza ucieczka od cyfrowego świata

Streszczenie: Fotografia filmowa przeżywa renesans, ponieważ coraz większa liczba artystów wybiera ją jako sposób na wyrażenie swojej wyjątkowej wizji i utrzymanie przemysłu filmu analogowego przy życiu. Urok tkwi w możliwości zaoferowania zabawnego i eksperymentalnego podejścia do fotografii, a także w oczekiwaniu i zaskoczeniu, jakie towarzyszy oczekiwaniu na wywołanie filmu.

Fotografka Kat Swansey z Austin wpisuje się w ten trend i fotografuje wyłącznie na kliszy. Ceni sobie proces ręczny i potrzebę starannego komponowania każdego zdjęcia, precyzyjnego ustawiania ostrości i przysłony. Decyzja Swanseya o kręceniu filmów na filmie jest świadomą decyzją mającą na celu zachowanie kunsztu i rzemiosła stojącego za fotografią.

Lomography, firma zbudowana z kolektywu artystów, odegrała znaczącą rolę w utrzymaniu przemysłu filmowego. Oferują szeroką gamę taśm filmowych, w tym opcje przyciemniane, które pozwalają fotografom dodać artystyczny akcent do swoich prac. Birgit Buchart, dyrektor generalna Lomografii w Stanach Zjednoczonych, podkreśla, że ​​fotografia filmowa nie polega na dążeniu do jak najwyższej jakości przedstawienia rzeczywistości, ale na wykorzystaniu jej jako narzędzia twórczego w życiu codziennym.

Atrakcyjność fotografii filmowej tkwi w samym procesie. W przeciwieństwie do fotografii cyfrowej wymaga cierpliwości i chęci oczekiwania na wywołanie filmu. To oczekiwanie dodaje emocji i zaskoczenia, gdy fotografowie otrzymują swoje odbitki. Możliwość uzyskania niepowtarzalnych kolorów i efektów, których nie da się łatwo odtworzyć w fotografii cyfrowej, to kolejny aspekt, który przyciąga artystów do filmu.

Odrodzenie się fotografii filmowej jest świadectwem trwałego uroku procesów analogowych w świecie cyfrowym. Oferuje twórczą ucieczkę od natychmiastowej satysfakcji, jaką daje nowoczesna technologia i powrót do uważnego i przemyślanego podejścia do robienia zdjęć.

Definicje:

– Fotografia filmowa: proces rejestrowania obrazów przy użyciu kliszy fotograficznej, który wymaga ręcznego ustawiania ostrości, regulacji przysłony i obróbki kliszy w ciemni.

– Branża filmów analogowych: branża zajmująca się tworzeniem, produkcją i dystrybucją kliszy fotograficznej.

Źródła:

– TPR – Texas Public Radio (artykuł źródłowy)