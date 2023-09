Republikańscy prawodawcy przedstawiają projekt ustawy blokującej cyfrową walutę banku centralnego

Republikańscy prawodawcy w USA nie tracili czasu, przedstawiając w Izbie ustawodawstwo mające na celu zablokowanie wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Bat większości w Izbie Reprezentantów Tom Emmer ponownie wprowadzi ustawę stanową przeciw inwigilacji cyfrowej waluty banku centralnego, której celem jest uniemożliwienie Rezerwie Federalnej i jej bankom członkowskim emisji cyfrowej wersji dolara i wykorzystywania jej do realizacji polityki pieniężnej.

CBDC zyskały popularność w ostatnich latach, a aż 130 krajów, reprezentujących 98% światowej gospodarki, bada cyfrowe wersje swoich walut. Jednakże budzą one kontrowersje wśród entuzjastów kryptowalut i konserwatystów, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnych kryptowalut, CBDC ustanawiają powiązanie pieniężne pomiędzy prywatnymi obywatelami a rządem.

Jedną z głównych obaw jest to, że rządy mogą wykorzystywać CBDC do uzyskiwania nieograniczonego dostępu do danych finansowych prywatnych obywateli, co prowadzi do obaw związanych ze wzmocnionym nadzorem. Krytycy twierdzą, że potencjalny dostęp do danych użytkowników i ich wykorzystanie przeważają nad korzyściami wynikającymi z niskich kosztów transakcji i zwiększonej integracji finansowej.

Administracja Bidena stwierdziła, że ​​nie ma planów wydania CBDC, ale prawodawcy Partii Republikańskiej pozostają sceptyczni ze względu na pojawiające się kroki podejmowane przez Rezerwę Federalną, takie jak programy badawcze i pilotażowe, mające na celu zbadanie możliwości wdrożenia CBDC.

Zaktualizowana ustawa bicza większości w Izbie Reprezentantów Toma Emmera ma na celu uwzględnienie zmieniającego się krajobrazu polityki dotyczącej aktywów cyfrowych. Wprowadza zakaz „pośrednich CBDC”, które są emitowane przez Rezerwę Federalną, ale zarządzane przez banki detaliczne i inne instytucje finansowe, a nie bezpośrednio przez Fed. Jest to model, którego Chiny używają w przypadku swojego cyfrowego juana.

Projekt ustawy usuwa również zapis wymagający od Fed zgłaszania Kongresowi programów pilotażowych lub badań CBDC, ponieważ kwestie te są uregulowane w odrębnych ustawach. Chociaż ustawodawstwo anty-CBDC raczej nie zostanie przyjęte w tym roku ze względu na Demokratyczną kontrolę nad Senatem i Białym Domem, zwolennicy projektu ustawy mają nadzieję podnieść świadomość społeczną na temat potencjalnych wad CBDC.

Zaktualizowany projekt ustawy poprzedza przesłuchanie w podkomisji ds. usług finansowych Izby Reprezentantów w sprawie CBDC, a oczekuje się, że przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Gary Gensler złoży zeznania na temat swojego podejścia do regulacji aktywów cyfrowych przed Senacką Komisją Bankowości.