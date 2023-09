Unity ogłasza kontrowersyjną nową opłatę dla twórców gier

Unity, firma stojąca za popularnym silnikiem Unity Engine używanym przez niezależne studia gier, wywołała kontrowersje ogłoszeniem nowej opłaty. Od 1 stycznia programiści będą płacić za każde pobranie gry korzystającej z Unity Engine. Opłata zostanie naliczona, gdy sprzedaż osiągnie próg 200,000 12 USD przychodów w ciągu 200,000 miesięcy lub przy łącznej liczbie 0.20 XNUMX instalacji i może wynieść nawet XNUMX USD za instalację, w zależności od licencji programisty na platformie Unity.

Decyzja ta spotkała się z gniewem i niedowierzaniem społeczności twórców gier, a twórcy wyrazili obawy dotyczące potencjalnego obciążenia finansowego i braku konsultacji. Wielu programistów martwi się wyzwaniami logistycznymi związanymi z wprowadzeniem tej opłaty, w tym tym, jak będzie ona miała zastosowanie do ponownej instalacji gier na nowym sprzęcie lub w usługach subskrypcyjnych, takich jak Xbox Game Pass lub kolekcjach gier charytatywnych, takich jak Humble Bundle.

W odpowiedzi Unity określiło tę opłatę mianem Unity Runtime Fee, ponieważ jest ona powiązana z kodem uruchamiającym każdą grę na urządzeniach graczy. Firma twierdzi, że taka struktura opłat pozwala programistom czerpać korzyści z ciągłego zaangażowania graczy. Prezes Unity Create, Marc Whitten, stwierdził, że celem tej opłaty jest „lepsze zrównoważenie wymiany wartości” pomiędzy Unity a programistami oraz wygenerowanie większych przychodów dla firmy, aby mogła kontynuować inwestycje w silnik.

Decyzja ta budzi obawy dotyczące konsekwencji finansowych dla studiów, jeśli spotkają się z ostrą reakcją ze strony użytkowników lub jeśli ich gry znajdą się w kampaniach masowych instalacji. Wielu programistów uważa, że ​​ta dodatkowa opłata stoi w sprzeczności z ich zrozumieniem umowy licencyjnej z Unity i przychodów, jakie spodziewają się generować ze swoich gier. Brak jasności ze strony Unity co do sposobu wdrażania i śledzenia opłat tylko pogłębił te obawy.

Unity Engine, wydany po raz pierwszy w 2005 roku, to wieloplatformowy silnik gier, który zyskał popularność wśród niezależnych twórców gier ze względu na przystępną cenę i elastyczność. Został wykorzystany do stworzenia udanych tytułów, takich jak Cuphead, Rust i Pokémon GO. Jednakże Unity stanęło w obliczu wyzwań finansowych, które doprowadziły do ​​zwolnień pracowników i konieczności ponownej oceny swoich inwestycji. Spółka ma nadzieję, że nowa struktura opłat pomoże wygenerować większe przychody i wzmocnić jej pozycję w branży.

