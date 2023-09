Odblokowanie najszybszego siebie w Forza Motorsport

By

Forza Motorsport powraca po czterech latach z zupełnie nową odsłoną. Twórcy, firma Turn 10, wrócili do deski kreślarskiej, aby na nowo wymyślić franczyzę. Demo gry ujawnia ekscytujące zmiany w rozgrywce i funkcjach ułatwień dostępu.

Demo składa się z trzech wyścigów z The Builders' Cup, które skupiają się na ulepszaniu i budowaniu samochodu. W przeciwieństwie do poprzednich wersji gry, które kładły nacisk na gromadzenie obszernej kolekcji samochodów, nowa Forza Motorsport zachęca graczy do skupienia się na ulepszaniu kilku samochodów, które naprawdę im się podobają.

Jedną zauważalną zmianą w rozgrywce jest sterowanie. Sterowanie w nowej Forza Motorsport wymaga większej precyzji, zapewniając bardziej realistyczne wrażenia z jazdy. Nie jest już możliwe proste hamowanie na zakrętach; gracze muszą pracować ze swoimi samochodami, aby uzyskać czysty obrót. Choć sterowanie może wymagać pewnych dostosowań w przypadku długoletnich graczy, zapewnia ono dokładniejsze odwzorowanie rzeczywistej jazdy.

Godne pochwały są ułatwienia dostępu w grze. Forza Motorsport dołożyła wszelkich starań, aby gracze niewidomi i słabowidzący mogli cieszyć się grą. Różne sygnały dźwiękowe, takie jak zmiana biegu i alarmy o zbliżaniu się, umożliwiają graczom poruszanie się po grze bez wskazówek wizualnych. Te opcje ułatwień dostępu mogą również przynieść korzyści osobom widzącym, poprawiając ich wrażenia z jazdy.

Włączenie funkcji ułatwień dostępu otwiera grę dla zupełnie nowej publiczności i ekscytujące jest obserwowanie, jak niewidomi i słabowidzący gracze będą doświadczać i oceniać grę. Ponadto te opcje ułatwień dostępu służą jako przypomnienie, że dostępności w grach należy się spodziewać, a nie chwalić.

Podsumowując, Forza Motorsport wróciła do deski kreślarskiej ze swoją nową odsłoną. Gra koncentruje się na budowaniu i ulepszaniu kilku wybranych samochodów, zapewniając bardziej realistyczne i wciągające wrażenia z jazdy. Włączenie funkcji ułatwień dostępu sprawia, że ​​gra jest dostępna dla szerszego grona odbiorców i ciekawie będzie zobaczyć, jak gracze przyjmą te zmiany po wydaniu gry.

