Apple Watch Series 9: poprawiona wydajność i większa dokładność wyszukiwania

Nowo zapowiedziany Apple Watch Series 9 wprowadza kilka ekscytujących aktualizacji, które poprawią komfort użytkowania. Chociaż nie ma widocznego przeprojektowania sprzętu ani nowych czujników stanu, seria 9 może pochwalić się zaktualizowanym ultraszerokopasmowym procesorem. Ta aktualizacja procesora, znana jako S9, to pierwszy prawdziwy wzrost wydajności od trzech lat, zapewniający znaczny wzrost szybkości i lepszą responsywność w porównaniu z poprzednimi modelami.

Oprócz lepszej wydajności, Apple Watch Series 9 charakteryzuje się zwiększoną jasnością, sięgającą do 2000 nitów, co zapewnia lepszą widoczność w jasnym świetle dziennym i już od 1 nitu po przyciemnieniu. Godnym uwagi ulepszeniem jest przetwarzanie poleceń głosowych Siri na urządzeniu, co skutkuje krótszym czasem reakcji. Użytkownicy mogą teraz pytać Siri o wzorce snu, tętno w marszu, poziom aktywności, a nawet rejestrować dane zdrowotne, takie jak waga czy przyjmowanie leków, używając tylko głosu. Zapytania o stan zdrowia Siri zostaną rozszerzone na więcej języków jeszcze w tym roku.

Apple wprowadziło także nowy sposób wydawania poleceń dzięki funkcji Double Tap. Użytkownicy mogą po prostu dwukrotnie dotknąć palca i kciuka, aby odbierać połączenia, zatrzymywać liczniki czasu i wykonywać inne szybkie czynności. Ta funkcja będzie dostępna w przyszłym miesiącu.

Pomimo zwiększonej jasności i ulepszonych funkcji, Apple Watch Series 9 wytrzymuje „całodzienny” czas pracy baterii wynoszący 18 godzin. Seria 9 jest dostępna w przedsprzedaży już dziś, a wysyłka planowana jest na 22 września 2023 r. Cena wywoławcza Apple Watch Series 9 wynosi 399 dolarów.

Osoby zainteresowane opcjami personalizacji mogą już dziś zamówić nowe paski Hermes i Nike do Apple Watch, które będą dostępne w sklepach od 22 września. Aluminiowe modele serii 9 są dostępne w różnych kolorach, w tym starlight, Midnight, Silver, (PRODUCT)RED i różowy, natomiast wersja ze stali nierdzewnej jest dostępna w kolorze złotym, srebrnym i grafitowym. Edycja Hermes oferuje opcje ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym lub kosmicznej czerni.

Ogólnie rzecz biorąc, Apple Watch Series 9 zapewnia długo oczekiwany wzrost wydajności i ulepszoną funkcjonalność w popularnej linii smartwatchów. Dzięki zaktualizowanemu procesorowi, ulepszonym możliwościom Siri i nowym funkcjom, takim jak Double Tap do szybkich działań, seria 9 zapewnia użytkownikowi lepsze wrażenia.

