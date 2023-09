Dodatek DLC do gry Euro Truck Simulator 2 wprowadza prace związane z malowaniem nowoczesnych linii

Do gry Euro Truck Simulator 2 wydano nowy dodatek DLC o nazwie Modern Lines Paint Jobs Pack, umożliwiający graczom dostosowywanie swoich ciężarówek za pomocą unikalnych i postrzępionych projektów. DLC oferuje sześć motywów projektowych, w tym Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner i Two Fold. Każdy projekt można zastosować do dowolnej ciężarówki w symulatorze i można go dodatkowo dostosować za pomocą opcji kolorystycznych. Prace malarskie obejmują również wszystkie przyczepy, które można pomalować.

Pakiet prac malarskich Modern Lines jest dostępny na platformie Steam w cenie 1.69 GBP/1.99 EUR/1.99 USD. Gracze mogą wybrać swój ulubiony projekt i sprawić, by ich ciężarówki wyróżniały się na wirtualnych drogach. Wydanie tego DLC następuje po niedawnych zapowiedziach nadchodzącego DLC Bałkanów Zachodnich, które obejmie nowe promy i punkty orientacyjne w regionach Ankona i Bari.

Euro Truck Simulator 2 w dalszym ciągu oferuje nową zawartość i aktualizacje poprawiające wrażenia z gry dla graczy. Oprócz dodatków DLC, gra rzuciła niedawno graczom wyzwanie bez GPS, dodając dodatkowy poziom trudności i realizmu dla tych, którzy szukają większych wyzwań.

Jeśli jesteś fanem Euro Truck Simulator 2, pakiet zadań malarskich Modern Lines to świetny sposób na dodanie odrobinę elegancji do wirtualnego transportu ciężarowego. Wybierz swój ulubiony projekt i ruszaj w drogę ze stylem!

Źródło: oprogramowanie SCS