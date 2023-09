Według doniesień studio Gearbox dotknięte działaniami restrukturyzacyjnymi Embracer Group

By

Według ostatnich doniesień Gearbox Studio to najnowsze studio, na które wpływają trwające wysiłki restrukturyzacyjne Embracer Group. W czerwcu Embracer Group ogłosiła kompleksowy program restrukturyzacji mający na celu poprawę sytuacji po znacznych wydatkach na przestrzeni lat i 40-procentowym spadku ceny akcji po nieudanym partnerstwie strategicznym z Savvy Games Group.

W ramach restrukturyzacji pod koniec ubiegłego miesiąca natychmiast zamknięto kolejne studio należące do Embracera, Volition Games. Teraz Reuters donosi, że Gearbox może być kolejnym studiem, które Embracer zwolni. Mówi się, że Embracer współpracuje z bankami inwestycyjnymi Goldman Sachs i Aream & Co, aby zbadać możliwość sprzedaży Gearbox. Spotkali się już z zainteresowaniem stron trzecich, które chcą przejąć studio.

Warto zauważyć, że po tej wiadomości ceny akcji Embracer zaobserwowały pozytywną zmianę. Gearbox, który został przejęty przez Embracer w 2021 r., przyniósł mieszane wyniki w przypadku ostatnich wydań gier. Według wydawcy Take-Two sprzedaż New Tales from the Borderlands była podobno niska. Jednak kolejny spin-off Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, przekroczył oczekiwania. Dyrektor generalny Randy Pitchford stwierdził wcześniej, że przyszłe doświadczenia są już w fazie opracowywania.

Jako wydawca Gearbox planuje wydanie Hyper Light Breaker i Homeworld 3 na początku 2024 roku. Mogą pojawić się dalsze wydarzenia dotyczące wysiłków restrukturyzacyjnych Embracer Group i przyszłości Gearbox.