Drop wprowadza ulepszone wersje klawiatur mechanicznych Ctrl, Alt i Shift

Drop, producent klawiatur mechanicznych przejęty niedawno przez Corsair, zaprezentował nowe wersje swoich popularnych klawiatur, w tym Alt V2, Ctrl V2 i Shift V2. Te nowe modele są wyposażone w różne ulepszenia zwiększające wydajność i kompatybilność.

Jednym ze znaczących ulepszeń jest dodanie obsługi przełączników pięciopinowych zamiast przełączników trzypinowych. Dzięki temu ulepszeniu klawiatury są kompatybilne z szerszą gamą przełączników dostępnych na rynku wtórnym od razu po wyjęciu z pudełka. Ponadto nowe modele oficjalnie obsługują oprogramowanie do dostosowywania VIA, oferując użytkownikom potężne narzędzie do modyfikowania ustawień klawiatury.

Aby poprawić akustykę klawiatur, Drop dodał do ich konstrukcji dodatkowe warstwy pianki. Pomaga to zredukować pogłos i zapewnia bardziej satysfakcjonujący dźwięk podczas pisania. Stabilizatory odpowiedzialne za utrzymanie stabilności większych klawiszy, takie jak spacja, również zostały ulepszone, aby poprawić jakość dźwięku.

Klawiatury nadal mają aluminiową obudowę, a przełączniki są zorientowane w kierunku „północnym”, co pozwala na lepszą transmisję światła przez klawisze. Jednak ta orientacja może nieznacznie ograniczać kompatybilność klawiszy z rynku wtórnego.

Drop oferuje różne konfiguracje klawiatur. Można je kupić jako gotowe klawiatury lub jako zestawy podstawowe dla użytkowników, którzy wolą używać własnych przełączników i klawiszy. Alt V2 i Ctrl V2 są dostępne zarówno w obudowach niskoprofilowych, jak i wysokoprofilowych, co pozwala użytkownikom wybrać preferowaną estetykę.

Co ciekawe, Drop oferuje również ulepszone komponenty jako aktualizacje na rynku wtórnym dla obecnych właścicieli Ctrl, Alt i Shift, którzy nie chcą kupować całkowicie nowej klawiatury.

Ogólnie rzecz biorąc, nowe wersje klawiatur Ctrl, Alt i Shift oferują szereg ulepszeń, dzięki czemu są bardziej konkurencyjne na rynku. Dzięki ulepszonej kompatybilności przełączników, obsłudze oprogramowania z możliwością dostosowania i ulepszonej akustyce, klawiatury te stanowią atrakcyjną opcję dla entuzjastów klawiatur mechanicznych.

