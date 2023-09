Jak wynika z raportu, usługi cyfrowe i przejrzystość zwiększają zaufanie do władz lokalnych

Z nowego raportu rządowej firmy CivicPlus zajmującej się oprogramowaniem technologicznym wynika, że ​​samorządy lokalne mogą zwiększyć zaufanie społeczne, oferując usługi cyfrowe i praktykując przejrzystość swoich działań. Z raportu wynika, że ​​mieszkańcy gmin posiadających technologie usług cyfrowych są bardziej zadowoleni i ufają swoim samorządom. Ponadto osoby, które częściej kontaktują się cyfrowo ze swoimi rządami, mają prawie pięciokrotnie większe zaufanie do władz swojego miasta w porównaniu z tymi, które współpracują w mniejszym stopniu lub wcale.

Raport powstał na podstawie ankiety internetowej przeprowadzonej przez CivicPlus, w której wzięło udział ponad 16,000 82 osób. Celem badania było zrozumienie związku pomiędzy zaufaniem publicznym a dostępem do administracji poprzez technologię. Ponad XNUMX% respondentów stwierdziło, że dla ich samorządu ważne jest zapewnienie przejrzystości i dostępu do decyzji administracyjnych. Obejmowało to zapewnienie łatwego dostępu do informacji o spotkaniach i programach za pośrednictwem rządowej strony internetowej lub aplikacji.

Ze sprawozdania wynika jednak również, że jest wiele do zrobienia. Tylko 41% respondentów było zadowolonych ze sposobu, w jaki ich lokalne agencje udostępniają informacje społeczeństwu. Co więcej, 59% stwierdziło, że postrzegałoby biuro swojego urzędnika bardziej pozytywnie, gdyby zaktualizowało oprogramowanie do zarządzania spotkaniami i porządkiem obrad, aby informacje były bardziej dostępne.

Według Brendena Elwooda, wiceprezesa ds. badań rynku w CivicPlus, wyniki ankiety wskazują, gdzie zaufanie się załamuje, i dostarczają władzom lokalnym planu działania, jak budować większe zaufanie. Dane zdecydowanie potwierdzają pogląd, że ludzie są skłonni wspierać wydawanie podatków na rozwiązania programowe zwiększające przejrzystość.

Ogólnie rzecz biorąc, raport podkreśla kluczową rolę usług cyfrowych i przejrzystości w budowaniu zaufania pomiędzy samorządami a ich mieszkańcami. Zapewniając łatwy dostęp do informacji rządowych i angażując obywateli w znaczący sposób za pomocą technologii, samorządy lokalne mogą zwiększać satysfakcję i zaufanie w swoich społecznościach.

