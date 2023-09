Pomoc małym firmom w produkcji cyfrowej i marketingu: Just Adventure Productions LLC

By

Just Adventure Productions LLC, mała firma z siedzibą w Big Stone Gap w Wirginii, koncentruje się na świadczeniu usług produkcji cyfrowej i marketingu innym małym firmom. Firma otrzymała niedawno dotację w wysokości 10,000 XNUMX dolarów na pokrycie kapitału zalążkowego od Urzędu Rozwoju Gospodarczego Virginia Coalfield (VCEDA) w celu wsparcia swojego rozwoju.

Założona przez Justina Falina w grudniu 2022 r. firma Just Adventure Productions oferuje szereg usług, w tym wideofilmowanie, filmowanie z dronów i marketing w mediach społecznościowych. Celem firmy jest bycie wiodącą agencją zajmującą się produkcją i marketingiem mediów cyfrowych w regionie, wspierającą sukcesy mieszkańców i przedsiębiorstw w południowo-zachodniej Wirginii.

Oprócz obecnej oferty Just Adventure Productions ma plany na przyszłą ekspansję, obejmującą projektowanie stron internetowych, aplikacje mobilne i usługi szkoleniowe w zakresie mediów społecznościowych. Firma ma nadzieję stać się niezawodną i cieszącą się dobrą reputacją firmą, która pomoże firmom przejść do cyfrowej ery mediów i marketingu.

Mając doświadczenie w komunikacji masowej i czteroletnie doświadczenie w produkcji, Justin Falin kieruje rozwojem firmy. Jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmowców Ślubnych i Wydarzeń i spełnia kryteria otrzymania certyfikatu WEVA International Merited Professional Videographer. Obecnie firma zatrudnia jednego pracownika na pełny etat i jednego na pół etatu, a w ciągu pięciu lat planuje zwiększyć zatrudnienie do czterech pracowników na pełen etat i dwóch na pół etatu.

Jedną z kluczowych korzyści dla Just Adventure Productions była dotacja na kapitał zalążkowy VCEDA. Dzięki dotacji firma zakupiła drogi sprzęt niezbędny do jej działalności. Bez dotacji Justin musiałby zadłużyć się, aby kupić odpowiedni sprzęt. Dotacja stanowiła znaczący impuls do wzrostu i rozwoju firmy.

Ogólnie rzecz biorąc, Just Adventure Productions ma na celu wspieranie innych małych firm w ich potrzebach w zakresie marketingu cyfrowego, dostarczając kompleksowe rozwiązania, które pomogą im opowiedzieć swoją historię, zaprezentować swoje produkty i usługi, pozyskać talenty lub zwolenników oraz zyskać przewagę konkurencyjną.

