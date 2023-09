Inicjatywa EDGE: wypełnianie luki między technologią a biznesem

By

W szybko rozwijającym się cyfrowym świecie niezwykle istotne jest, aby przedsiębiorstwa dostosowywały się i integrowały nowe technologie. Szkoła Biznesu D'Amore-McKim na Uniwersytecie Northeastern dostrzegła tę potrzebę i wprowadziła inicjatywę EDGE, aby wypełnić lukę pomiędzy technologią a biznesem.

Inicjatywa EDGE to wyjątkowy program, który łączy różne dyscypliny, takie jak technologia, badania operacyjne i zarządzanie łańcuchem dostaw, aby zapewnić studentom kompleksowe zrozumienie krajobrazu cyfrowego i jego wpływu na biznes. Dzięki tej inicjatywie uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności i wiedzę, które są niezbędne w dzisiejszej gospodarce opartej na technologii cyfrowej.

Jednym z kluczowych celów inicjatywy EDGE jest wyposażenie uczniów w umiejętności potrzebne do poruszania się po zawiłościach cyfrowego świata. Obejmuje to zrozumienie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain i uczenie maszynowe, oraz tego, jak można je zastosować w różnych kontekstach biznesowych. Studenci rozwijają także umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, które są niezbędne, aby stawić czoła wyzwaniom i możliwościom, jakie stwarzają zakłócenia cyfrowe.

Innym ważnym aspektem inicjatywy EDGE jest skupienie się na uczeniu się przez doświadczenie. Studenci mają okazję pracować nad projektami w świecie rzeczywistym i współpracować z partnerami branżowymi, co pozwala im zastosować swoją wiedzę w praktycznych sytuacjach. To praktyczne podejście pomaga rozwinąć umiejętność analizowania, planowania strategicznego i podejmowania świadomych decyzji w dynamicznym środowisku cyfrowym.

Inicjatywa EDGE uznaje również znaczenie współpracy i myślenia interdyscyplinarnego. Łącząc studentów z różnych środowisk, takich jak biznes, inżynieria i informatyka, program zachęca do współpracy interdyscyplinarnej i wymiany pomysłów. Promuje to całościowe podejście do rozwiązywania problemów i umożliwia uczniom radzenie sobie ze złożonymi wyzwaniami cyfrowymi z wielu perspektyw.

Ogólnie rzecz biorąc, inicjatywa EDGE w D'Amore-McKim School of Business to innowacyjny program, który dostrzega zapotrzebowanie na profesjonalistów biznesowych, którzy potrafią skutecznie poruszać się w cyfrowym krajobrazie. Łącząc technologię, badania operacyjne i zarządzanie łańcuchem dostaw, program przygotowuje studentów do udanej kariery w szybko zmieniającym się cyfrowym świecie.

