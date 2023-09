The Orchard zatrudnia menedżera ds. kont cyfrowych dla brytyjskich dostawców DSP

The Orchard, wiodąca firma zajmująca się dystrybucją muzyki, poszukuje menedżera konta cyfrowego do zarządzania kluczowymi relacjami z brytyjskimi dostawcami usług cyfrowych (DSP), takimi jak Apple, Amazon i VEVO. Rola ta polega na ścisłej współpracy z zespołami zarządzającymi wytwórniami i marketingami w celu tworzenia atrakcyjnych kampanii treści dla artystów i wytwórni, a także zarządzania codziennymi relacjami ze sprzedawcami cyfrowymi.

Obowiązki obejmują prezentowanie miejsc na playlistach i wspólne kampanie marketingowe, a także utrzymywanie relacji ze sprzedawcami cyfrowymi poprzez uczestnictwo w spotkaniach, wydarzeniach i koncertach. Ponadto menedżer konta cyfrowego ustali priorytety i przeanalizuje harmonogram wydawniczy, aby spełnić potrzeby wytwórni i artystów, a także przekaże analizy i wyniki zainteresowanym stronom.

Idealny kandydat powinien posiadać ponad dwuletnie doświadczenie w branży muzycznej, solidną wiedzę na temat wiodących cyfrowych platform sprzedaży detalicznej oraz dobre zrozumienie strategii sprzedaży. Preferowane jest doświadczenie w komunikacji z kontami detalicznymi lub platformami marketingu cyfrowego, a także doskonałe umiejętności komunikacyjne, dogłębne zrozumienie krajobrazu mediów społecznościowych i silne zdolności analityczne. Wymagana jest także znajomość Excela, PowerPointa i Worda.

The Orchard oferuje możliwość wzięcia udziału w twórczej podróży na scenie globalnej, oferując nowoczesne, różnorodne i innowacyjne środowisko pracy. Zapewniają także inwestycje w naukę i rozwój, a także szereg świadczeń, takich jak prywatna opieka medyczna, hojny program emerytalny, ubezpieczenie na życie i ochrona dochodów.

O sadzie:

The Orchard to pionierska firma zajmująca się dystrybucją muzyki, wideo i filmów oraz najwyżej oceniana sieć wielokanałowa działająca na całym świecie. Ich całościowe podejście do sprzedaży i marketingu, w połączeniu z wiodącą w branży technologią i operacjami, zwiększa zasięg i przychody w placówkach cyfrowych, fizycznych i mobilnych. Założona w 1997 roku firma The Orchard wspiera firmy i twórców z branży rozrywkowej.

