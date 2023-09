Nowe przezroczyste etui „Never-Yellowing” firmy Dbrand do iPhone'a 15 Pro

Dbrand, popularny producent obudów do smartfonów, właśnie ogłosił wypuszczenie swojego najnowszego produktu, Ghost Case. To przezroczyste etui zostało zaprojektowane specjalnie dla flagowych telefonów, w tym długo oczekiwanego iPhone'a 15 Pro. Cechą wyróżniającą etui Ghost jest to, że nigdy nie żółknie, co jest częstym problemem w przypadku wielu przezroczystych etui dostępnych na rynku.

Według Dbranda funkcję zapobiegającą żółknięciu obudowy Ghost przypisuje się jej dwukolorowej konstrukcji, a konkretnie matowej czarnej ramce otaczającej obudowę. Dyrektor generalny Adam Ijaz wyjaśnia, że ​​połączenie materiałów, technik obróbki końcowej i przemyślanych wyborów w zakresie wzornictwa przemysłowego przyczynia się do tego, że etui zachowuje przejrzystość w miarę upływu czasu.

Oprócz właściwości zapobiegających żółknięciu, etui Ghost jest również opisywane jako przyczepne i zapewniające przyjemne wrażenia dotykowe dzięki klikanym przyciskom. Dbrand twierdzi ponadto, że etui wytrzymuje upadek z wysokości 10 metrów, zapewniając maksymalną ochronę smartfona.

Oprócz iPhone'a 15 Pro, Dbrand oferuje wersje Ghost Case do innych flagowych telefonów, w tym iPhone'a 14 Pro, Google Pixel 7 Pro i Samsunga Galaxy S22 / S23 Ultra. Wszystkie warianty etui mają grubość 1.2 mm i są wyposażone we wbudowane magnesy MagSafe, co zapewnia bezproblemową kompatybilność z technologią ładowania magnetycznego Apple.

Dbrand podjął świadomą decyzję o zastosowaniu TPU (termoplastycznego poliuretanu) w nieprzezroczystych częściach obudowy, a resztę wykonano z poliwęglanu. To połączenie sprawia, że ​​etui ma wygląd i w dotyku przezroczyste etui, zachowując jednocześnie elastyczność i trwałość.

Etui Dbrand Ghost do iPhone'a 15 Pro i innych flagowych telefonów jest już dostępne w przedsprzedaży, a wysyłka ma rozpocząć się w październiku.

Źródło: The Verge