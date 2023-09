By

Dbrand zaprezentował nowe przezroczyste etui o nazwie „Ghost”, które gwarantuje, że nigdy nie żółknie. To etui nowej generacji łączy trwałość z eleganckim wyglądem, a także zapewnia zgodność MagSafe z urządzeniami z Androidem, w tym Pixel 7 Pro.

W przeciwieństwie do wielu innych przezroczystych etui dostępnych na rynku, które z czasem żółkną, Dbrand twierdzi, że dzięki dwukolorowej konstrukcji jest to niemożliwe. Etui ma matową czarną ramkę zapewniającą lepszy chwyt i ma tylko 1.2 mm grubości, dzięki czemu jest mniej nieporęczne niż inne etui Dbrand. Posiada również klikalne przyciski, ochronę przed uderzeniami na głębokość 10 metrów i najsilniejsze magnesy dostępne dla obsługi MagSafe.

Chociaż etui Ghost obsługują MagSafe dla iPhone'ów, udostępniają tę funkcję również w Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra i Galaxy S22 Ultra. Użytkownicy iPhone'a mogą wybierać pomiędzy wersjami etui dla iPhone'a 15 Pro/Max i iPhone'a 14 Pro/Max.

Etui Dbrand Ghost kosztują 49.95 dolarów i można je kupić już dziś. Jednak wszystkie wersje zostaną dostarczone w październiku, a pakiet ochraniaczy ekranu będzie dostępny tylko dla iPhone'ów.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji i kompatybilności z MagSafe etui Ghost stanowi rozwiązanie dla osób poszukujących przezroczystego etui, które nie żółknie. Obietnica Dbrand dotycząca długowieczności odróżnia go od innych przezroczystych etui, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla użytkowników smartfonów poszukujących zarówno stylu, jak i ochrony.

Źródła:

– Dbrand przedstawia obudowę „Ghost”: [wstaw adres URL tutaj]

– Oficjalne oświadczenie Dbrand: [tu wstaw adres URL]