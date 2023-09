Akcje Apple zwykle tracą na wartości po wydarzeniach związanych z premierą iPhone'a

By

Ponieważ premiera iPhone'a 15 firmy Apple ma nastąpić we wtorek, inwestorzy spodziewają się wpływu tej decyzji na akcje firmy. Historycznie rzecz biorąc, akcje Apple spadały po corocznych wydarzeniach, takich jak premiera iPhone'a.

Reporter rynkowy Jared Blikre z Yahoo Finance wyjaśnia, że ​​inwestorzy często „sprzedają wiadomości” po takich wydarzeniach. W okresie poprzedzającym premierę akcje Apple zazwyczaj odnotowują minimalny wzrost, ale następnie ulegają wyprzedaży w trakcie wydarzenia i po nim.

Blikre podkreśla niedawny spadek akcji Apple, wprowadzając go na obszar wyprzedania. Pomimo tego spadku, wartość akcji spadła jedynie o około 10% w stosunku do rekordowych poziomów, co sugeruje, że poważny spadek nie jest bliski.

Patrząc na dane historyczne od 2007 roku, Blikre zauważa negatywną sezonowość dotyczącą akcji Apple. Szczególnie wrzesień był niezmiennie złym miesiącem dla akcji. Gdyby inwestor zainwestował 1,000 dolarów i wydał je dopiero we wrześniu od debiutu Apple w 1980 roku, miałby teraz jedynie około 80 dolarów, co oznacza stratę na poziomie 92%.

Chociaż październik przynosił w przeszłości pozytywne zyski dla Apple, Blikre przestrzega, aby nie polegać wyłącznie na tym miesiącu w przypadku znacznego wzrostu wartości akcji. Zwraca uwagę, że sierpień, kolejny historycznie pozytywny miesiąc, był w tym roku faktycznie negatywny dla Apple. Zmniejszające się przychody mogą być jednym z czynników przyczyniających się do odchylenia od sezonowości.

Ogólnie rzecz biorąc, choć ogłoszenie przez Apple nowych produktów na giełdach może wywołać pewne emocje, Blikre sugeruje, że samo to wydarzenie ma zazwyczaj charakter „sprzedaży wiadomości”. Podkreśla jednak, że nie jest to sytuacja katastrofalna.

