XDefiant firmy Ubisoft opóźniony po odmowie certyfikacji przez PlayStation i Xbox

Nadchodząca gra Ubisoftu, XDefiant, została opóźniona z powodu problemów z certyfikatami na PlayStation i Xbox. Producent wykonawczy gry, Mark Rubin, udostępnił graczom aktualizację za pośrednictwem wpisu na blogu, wyjaśniając, że firma Ubisoft zgłosiła grę do certyfikacji w lipcu. Jednak w połowie sierpnia XDefiant otrzymał wynik „Not Pass”.

Rubin przyznał, że nie docenili wymaganych prac związanych z zapewnieniem zgodności i stwierdził: „Gdyby przeszło, moglibyśmy wysłać towar pod koniec sierpnia. Tak się jednak nie stało, dlatego ostatnie trzy do czterech tygodni spędziliśmy na naprawianiu tych problemów i przygotowaniu się do kolejnego zgłoszenia”.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​XDefiant zostanie ponownie przesłany do pierwszych stron za niecałe dwa tygodnie, co sugeruje możliwą premierę w połowie września. Rubin wspomniał jednak również o „prawdopodobnym scenariuszu”, w którym gra może otrzymać warunkową przepustkę, w wyniku której pojawi się łatka pierwszego dnia z ostatecznymi poprawkami. To przesunęłoby datę premiery na początek/połowę października.

XDefiant, wprowadzony pierwotnie w 2021 roku jako tytuł Toma Clancy’ego, w ostatnich miesiącach przeszedł już kilka wersji beta. Rubin wyjaśnił, że powodem, dla którego Ubisoft nie ogłosił konkretnej daty premiery, jest to, że uważa beta testy za prawdziwe próby, a nie tylko wydarzenia marketingowe. Celem jest zebranie cennych opinii i zapewnienie dopracowanej i przyjemnej rozgrywki.

Rubin zakończył wpis na blogu podkreśleniem, że data premiery nastąpi tak szybko, jak to możliwe, ponieważ firma pilnie pracuje nad rozwiązaniem problemów związanych ze zgodnością i spełnieniem wymaganych standardów ustalonych przez PlayStation i Xbox.

