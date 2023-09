CDT zapewnia cyfrowy dostęp do cytatów bibliograficznych w raportach badawczych

Centrum Demokracji i Technologii (CDT) ogłosiło, że będzie teraz oferować cyfrowy dostęp do cytatów bibliograficznych powiązanych z jego raportami badawczymi. Celem tego nowego zasobu jest ułatwienie czytelnikom dostępu do źródeł wykorzystywanych w pracach CDT i odniesienia się do nich.

Zapewniając cyfrowy dostęp do plików bibliograficznych, CDT dostosowuje się do praktyk stosowanych w czasopismach i innych wydawnictwach naukowych, które oferują tę funkcję. Jest to krok w stronę celu, jakim jest dzielenie się wiedzą ze społeczeństwem i wykazanie dbałości o przejrzystość.

Wszystkie wcześniej opublikowane raporty badawcze CDT, a także przyszłe raporty będą zawierać osobne pliki w formacie BibTeX (.bib) lub RIS (.ris) jako źródła referencji. Użytkownicy mogą znaleźć łącza do pobierania tych plików na dole każdej strony raportu.

Importując pliki .bib lub .ris do systemów zarządzania referencjami, użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do zbioru piśmiennictwa i ponownie go wykorzystać do dalszych celów badawczych. Oprogramowanie do zarządzania bibliografią oferuje różne narzędzia do organizowania i generowania referencji na podstawie rekordów bibliograficznych.

CDT zdaje sobie sprawę, że jego badania wykraczają poza społeczności polityczne i badawcze. Celem organizacji jest wspieranie zainteresowania szerszej opinii publicznej tradycyjnymi zasobami badawczymi, a to nowe źródło informacji stanowi krok w tym kierunku.

Oprócz cyfrowego dostępu do cytatów bibliograficznych CDT zapewnia już cztery dodatkowe zasoby związane z prowadzonymi badaniami. Zasoby te są dostępne dla wszystkich zainteresowanych dalszym zgłębianiem tematów.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z tego zasobu lub innych zapytań związanych z badaniami zachęcamy do skontaktowania się z CDT za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [chroniony e-mailem].

