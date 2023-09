Petrified: najpopularniejszy irlandzki podcast z horrorami wkracza na scenę po raz pierwszy w historii na żywo

Popularny irlandzki podcast z antologii horrorów, Petrified, zachwyci widzów swoim pierwszym w historii występem na żywo w Irlandii. Prowadzony przez Petera Dunne’a i Liama ​​Geraghty’ego program Petrified urzekł słuchaczy kreatywnym opowiadaniem historii i utalentowanymi aktorami głosowymi.

Podcasty na żywo stanowią wyjątkowe wyzwanie, ponieważ medium musi skutecznie angażować odbiorców i zachować esencję programu. Wiele podcastów na żywo ma problemy z utrzymaniem właściwej równowagi, przez co słuchacze czują się rozłączeni lub niepewni co do autentyczności przekomarzania się. Jednak Petrified sprostał temu wyzwaniu, zapewniając naprawdę przerażające wrażenia podczas swoich występów na żywo.

Chociaż każdy odcinek Petrified to osobna historia, podcast zabiera słuchaczy do szeregu wyjątkowych miejsc, w tym do dublińskiej pantomimy, posiadłości duchów i centrum telefonicznego. Jednak jednym szczególnym odcinkiem, który rezonuje z kultowym podcastem, jest „Godzina opowieści Melody”.

W odróżnieniu od tradycyjnego podcastu na żywo, „Melody's Story Hour” opiera się na podejściu meta. Zamiast przedstawiać gospodarzy czytających historie lub przeprowadzających sesje pytań i odpowiedzi, odcinek rozgrywa się w formie nagrania podcastu na żywo. Gdy widzowie obserwują rozgrywający się przed nimi horror, wkrótce zostają wplątani w tę historię, co skutkuje mrożącym krew w żyłach i satysfakcjonującym zwrotem akcji.

Aby zaspokoić potrzeby tych, którzy chcą rozkoszować się tym mrożącym krew w żyłach doświadczeniem, Petrified przygotowuje się do drugiego występu na żywo, tym razem w Dublinie. Nadchodzące wydarzenie „Petrified Live” odbędzie się w The Laughter Lounge na Eden Quay i wystąpią utalentowani aktorzy Ali Fox, Margaret McAulife i Anna Sheils-McNamee.

Podekscytowanie wypełnia powietrze, gdy autor Petrified, Peter Dunne, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat nadchodzącego podcastu na żywo, stwierdzając: „Jesteśmy bardzo podekscytowani – i, co trafnie, przerażeni – możliwością zrobienia naszego pierwszego podcastu na żywo w Irlandii. To będzie wspaniały wieczór dla fanów serialu i doskonałe wprowadzenie do tego, co robimy dla każdego, kto nie zna Petrified.”

Jeśli nie chcesz przegapić tego ekscytującego przeżycia, kup bilety na Petrified Live na stronie śmiechulounge.com. Spektakl rozpocznie się o godzinie 8:7, a drzwi zostaną otwarte o XNUMX:XNUMX. Pozostań w kontakcie z Petrified, obserwując ich oficjalne konto na Instagramie, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Źródła: Petrified, www.śmiechlounge.com