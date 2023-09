Monzo wprowadza funkcję inwestycji, umożliwiającą użytkownikom inwestowanie za jedyne 1 GBP

Monzo, bank cyfrowy wyceniany na 4.5 miliarda dolarów, wprowadził nową funkcję o nazwie „Inwestycje”, która umożliwia swoim klientom inwestowanie w fundusze wybrane przez giganta zarządzania aktywami BlackRock. Oznacza to pierwsze wejście Monzo na rynek inwestycyjny i stanowi część wysiłków firmy mających na celu rozszerzenie usług finansowych i wygenerowanie dodatkowych źródeł przychodów.

Funkcja Inwestycje umożliwi użytkownikom rozpoczęcie inwestowania już od 1 funta, co sprawi, że Monzo będzie konkurować z uznanymi bankami, takimi jak Chase, i młodszymi start-upami, takimi jak Chip, Moneybox i Plum. Proces składania wniosków jest prosty — uprawnieni użytkownicy dołączają do listy oczekujących na dostęp do produktu, a następnie są zapraszani do utworzenia puli inwestycyjnej.

Monzo oferuje trzy fundusze zarządzane przez BlackRock: Careful, Balanced i Adventurous. Fundusz Careful charakteryzuje się niskim ryzykiem i niskim zyskiem, fundusz Balanced charakteryzuje się średnim ryzykiem i zyskiem, a fundusz Adventure charakteryzuje się alokacją o wyższym ryzyku i większym potencjalnym zwrotem.

Dyrektor generalny TS Anil stwierdził, że Monzo zdecydowało się wprowadzić funkcję inwestycyjną, aby zaradzić brakowi wiedzy i barierom przystępności cenowej, przed którymi stoją Brytyjczycy, jeśli chodzi o inwestowanie. Badanie zlecone przez Monzo wykazało, że 69% populacji Wielkiej Brytanii nie ma pewności, gdzie się udać po dostępny i przyjazny dla użytkownika produkt inwestycyjny, a 60% dorosłych byłoby bardziej skłonnych do inwestowania, gdyby minimalna kwota inwestycji była niska.

Funkcja Inwestycje pojawi się w sekcji Oszczędności i inwestycje na ekranie głównym Monzo i w nadchodzących tygodniach będzie stopniowo udostępniana wszystkim kwalifikującym się klientom. Jednak klienci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub zalegający ze spłatą zadłużenia nie będą mogli otwierać nowych inwestycji. Użytkownicy będą mieli także możliwość wprowadzania zmian, anulowania lub wycofywania inwestycji w dowolnym momencie.

Monzo ma obecnie ponad 8 milionów klientów w Wielkiej Brytanii i zamierza rozszerzyć działalność na nowe obszary usług finansowych, aby osiągnąć rentowność przez cały rok. Spółka ogłosiła pierwsze dwa miesiące rentowności w 2023 roku.

Funkcja Inwestycje będzie objęta stałą opłatą w wysokości 0.59% miesięcznie, składającą się z 0.14% opłaty za fundusz i 0.45% opłaty za platformę.

Chociaż Monzo nie jest pierwszym neobankiem w Wielkiej Brytanii oferującym funkcje inwestycyjne, konkurenci tacy jak Starling Bank i Zopa nie oferują jeszcze takich opcji. Jednak kilka platform fintech, takich jak Revolut i Freetrade, oferuje już możliwości handlu akcjami. Prezes Monzo, TS Anil, odrzucił twierdzenia, że ​​bank spóźnił się na imprezę inwestycyjną.

