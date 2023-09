Nowy iPhone 15: czego można się spodziewać po wydarzeniu Apple Wonderlust

Apple ma ogłosić swoją najnowszą ofertę iPhone'ów podczas wydarzenia „Wonderlust”, które odbędzie się w jego siedzibie w Dolinie Krzemowej. Choć na temat nowych iPhone'ów ujawniono niewiele informacji, oczekuje się, że firma skoncentruje się na poprawie wydajności i wdrożeniu uniwersalnej ładowarki. To przejście na uniwersalną ładowarkę jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, które w przyszłym roku stanie się obowiązkowe w Europie.

Wprowadzenie iPhone'a 15 następuje w momencie, gdy Apple stoi przed wyzwaniami na rynku chińskim, gdzie raporty sugerują, że rząd zakazuje urzędnikom służby cywilnej korzystania z jego telefonów. Chociaż może to mieć minimalny wpływ na sprzedaż, uwypukla obawy dotyczące zależności Apple od Chin w zakresie produkcji w obliczu rosnących napięć dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

W ostatnich kwartałach Apple odnotowało spadek sprzedaży iPhone'ów ze względu na wyższe ceny, co skłoniło klientów do opóźnienia aktualizacji do nowszych modeli. Aby rozwiązać ten problem, wiele plotek sugeruje, że Apple zastosuje uniwersalny port USB-C do ładowania i przesyłania danych, zastępując złącza Lightning. Zmiana ta jest zgodna z prawem UE, które od końca 2024 r. wymaga, aby USB-C było standardową ładowarką dla wszystkich nowych smartfonów, tabletów i aparatów fotograficznych.

Decydenci Unii Europejskiej argumentują, że zasada ta uprości życie Europejczyków, zmniejszy ilość odpadów elektronicznych i obniży koszty dla konsumentów. Apple korzysta już z portów ładowania USB-C w swoich iPadach i laptopach, ale sprzeciwiał się przejściu na iPhone'y, powołując się na obawy dotyczące tłumienia innowacji i zagrażania bezpieczeństwu. Niemniej jednak przejście na USB-C jest obecnie postrzegane jako nieuniknione.

Oprócz zmiany ładowarki Apple ma wprowadzić ulepszenia aparatów i chipów iPhone'a, a także potencjalny wzrost cen modeli Pro. Sukces iPhone'a 15 będzie krytyczny dla wyników Apple w nadchodzącym roku, ponieważ firma chce odzyskać dynamikę po kilku słabych kwartałach.

Pomimo obaw związanych z chińskimi ograniczeniami dotyczącymi iPhone'ów, dyrektorzy Apple podkreślili wzrost sprzedaży na rynku chińskim w okresie ogólnego spadku. Analitycy szacują, że potencjalny zakaz wpłynie na ułamek sprzedaży iPhone'a w Chinach. Niemniej jednak jasne jest, że Chiny pozostają ważnym rynkiem dla Apple i wszelkie negatywne nastroje ze strony chińskiego rządu stanowią powód do niepokoju.

Źródła:

- AFP

- Analityk techniczny Avi Greengart

- Główny analityk Insider Intelligence Yory Wurmser

- Analityk Wedbush, Dan Ives